「3道簡單料理」勾起旅遊回憶　美食會帶你往喜歡的方向去

編輯／Emily 圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

在疫情之下，我們的生活方式和態度多多少少都受到影響，似乎已經忘了該怎麼好好生活，這時不妨學習《在海那邊款待自己》的作者Penny，將旅遊經驗與食物結合，以細膩手法做出充滿儀式感的簡單料理，在家享用就彷彿置身海邊，勾起你的旅遊回憶，也能重新充飽電。

《在海那邊款待自己》作者Penny是基隆人，對大海情有獨鍾，他深度走訪了歐洲及日本，將他在當地體驗的一切融入到料理之中。

歐洲的心靈餐桌

在歐洲時，Penny曾在海邊的夕陽下享受過難忘的一餐，裝有烤香菇、櫛瓜、甜椒切片和油漬番茄的沙拉，僅僅用胡椒和鹽巴調味，搭配義式香料奶油煎鯛魚，以及各式各樣跟紅酒超搭的起司切片，雖然是簡單的料理方式，卻好吃到讓人讚嘆，能品嚐到食物的原味。現在也可以用相同的食材，重溫當時的記憶。

想讓平凡的日子充滿儀式感，可以自己在家準備一份西式的早餐，以咖啡、茶、果汁…，搭配充滿歐式風情的秘密武器「紅醋栗果醬」，它帶有一絲獨特的酸甜，不管是塗在麵包、餅乾上，或混入無糖優格中都很美味。紅醋栗果醬台灣較為少見，用同樣酸酸甜甜的藍莓替代也很合適。

沖繩的島嶼餐桌

沖繩麵是沖繩的名產，不同於日本拉麵，多了些家常的滋味，裡面放的滷肉讓人回味無窮。想再次體驗就來滷一鍋懶人肉吧！滷肉是台灣常見的料理，又肥又油的豬肉，加在白飯上讓人胃口大開，拿來配湯麵會有另一種不同的感覺。

★書名：在海那邊款待自己：料理會帶著你往喜歡的方向走去

★作者：潘薇安

★出版社：商周出版

★出版日期：2021/09/18

★建議售價：新台幣480元

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