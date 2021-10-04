COACH低至2.8折！2850元買到時尚手拿包超划算

文／C編

年末即將到來，很多人都想著買一顆包包或是禮物犒賞自己，「Her森森」推出多款COACH包，以限定特價5折起的優惠，讓妳入手不費力，各種包型適合不同場合，材質有經典老花、單色可以挑選，從手拿包到托特包、側背包應有盡有，最低價只要2850元，超級划算。

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COACH 立體馬車緹花LOGO／素面雙層手拿包(大／任選) ，原價9980元、特價2850元

最近非常流行小包包，這款立體馬車緹花LOGO／素面雙層手拿包，不管是經典老花還是素面皮革都超級好看，而且非常百搭，不管是單獨拿出去買東西，或是塞進包包裡面，都很實用，加上便宜的價格，絕對是必買NO.1。

COACH 立體馬車前口袋緹花LOGO／素面防刮肩背／斜背兩用包（任選），原價18200元、特價5799元

想要趁著年末為自己換一款上班適合的包包，那麼這一款絕對是必選單品，側背的大容量可以放下A4文件，而且素面防刮的材質背著搭公車、坐捷運也不用擔心包包被擠壞，非常適合通勤族。

COACH COURT立體馬車前口袋拉鍊經典緹花／素面腰包（任選），原價16980元、特價4580元

今年除了非常流行小包包之外，腰包也是很時尚的代表，不管是老花還是素面的腰包設計，可以斜背或是掛在腰上，當作流行的配件，容量很夠裝，多重的夾層設計可以分門別類收納好，是出去玩最佳選擇。

COACH 馬車經典緹花C LOGO肩背托特包（任選），原價19600元、特價5999元

喜歡大容量，絕對不能錯過COACH的托特包，因為耐裝耐磨好收納，是很多上班通勤族最喜歡的款式，甚至有人當作媽媽包來使用，裝進尿布、水、奶粉空間更是綽綽有餘。

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COACH 立體馬車素面防刮鍊帶雙層手提／斜背小方包（任選），原價15600元、特價4888元

這種類似化妝包改造的小方包款，也是女孩出門約會必背的款式，小巧的設計搭配洋裝剛剛好，雖然說設計小巧，但裡面空間可以說是頗大，可以放下很多必備的化妝品或是紙巾、皮夾等小物，背出門時尚又有型。