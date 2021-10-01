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國外網傳「月亮夜景圖」心測　挑一張「最順眼的」看出你的黑暗面

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編輯／JJ

心理測驗百百種，總讓人玩不膩，最近國外又有一項「月亮夜景圖」心理測驗，只要從四張「月亮夜景圖」中，憑直覺挑出一張「最順眼的」，就能看出你的隱藏性格，以及你可能連自己都不曾注意到的黑暗面人格，四張圖片不同的地方在於月亮的位置，和海水面的高度，趕快挑選一張，一起來看看結果吧。

▲月亮夜景圖心理測驗。（圖／翻攝自Dazzling）

▲國外網站出現一項「月亮夜景圖」心理測驗。（圖／翻攝自DAZZLING）

【解析】

【解析】

【解析】

▲月亮夜景圖心理測驗。（圖／翻攝自Dazzling）

1：月亮右邊、海水面低

平均有20％的人選擇1。富有創意是你的特質，腦子裡常充滿天馬行空的想像，這也促使你每天都在規劃如何達成夢想的目標，但隱性的人格裡，你其實不喜歡改變，也許該說專情，對於愛情、友情，認定了就是希望可以走一生。

▲月亮夜景圖心理測驗。（圖／翻攝自Dazzling）

2：月亮右邊、海水面高

平均有30％的人選擇2。你是個典型的感性人士，較為容易受到情緒影響，但同時你也誠實、大方、善良，喜歡帶給身邊的人快樂，即便自己不是真正的快樂，你的生活步調幾乎差不多，但並不排斥改變，不過僅接受對自己有利改變，可說是有一些現實。

▲月亮夜景圖心理測驗。（圖／翻攝自Dazzling）

3：月亮左邊、海水面低

平均有15％的人選擇3。聰明、機智是你給人的印象，也是值得自豪的優點，你的頭腦很敏銳，強大的邏輯力能幫助你解決問題，通常直覺也蠻準的，私下有許多好朋友，但是工作上則是一個獨行俠，你的隱藏面向在於你有時會無法遏止嫉妒之心，看到別人的成功會讓你不高興，但是你不至於表現出來或出手陷害別人，反而藉著這樣的心態讓自己更上進。

▲月亮夜景圖心理測驗。（圖／翻攝自Dazzling）

4：月亮左邊、海水面高

平均有35％的人選擇4。穩重、耐心是你的重點特質，在遇到事情時，你總是可以冷靜對待，做出對自己最有利的選擇，另外，你也常壓抑不住好奇心，許多事情都習慣探查到底，了解來龍去脈才罷休，比較隱性的性格是，你有時會忽然想做些刺激極限的活動，比如說挑戰體力的登山行程，或是其他偏向冒險的戶外活動。

關鍵字：

心理測驗, 月亮夜景圖心測, 夜景圖心測, 風景圖心測, 隱藏性格, 黑暗面, 個性

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