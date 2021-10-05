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瑞穗天合酒店激殺2.8折！絕美城堡建築　拍照打卡秒殺記憶體

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文／C編

逐漸鬆綁又靠近年底，可以計畫把還沒休的年假休一休、放鬆心情，不能出國旅行沒關係，國內旅遊也很不錯，像是花蓮、清境、南投、關西都有網友大推的飯店，規劃的第一步除了安排時間，還有就是找到划算的優惠票券，讓旅行更超值。

▲花蓮,清境,南投,住宿,票券,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Her森森推出「1秒玩國外，異國風情住宿」，最低價2688元起，點我購買

花蓮【瑞穗天合國際觀光酒店】莊園1泊2食雙人平日，原價39800元、特價11388元

瑞穗天合國際觀光酒店堪稱花蓮最夯住宿，隱身在群山懷抱中的尖塔城堡建築綿延向天際，非常特別的莊園式風格宛如住在城堡一樣，適合喜歡拍美照的人前往，絕對秒殺記憶體，更有厲害的「黃金湯」可以泡，想到東部放空，或是冬天絕對是冷天必去的好景點。

清境【依默騎馬渡假莊園】小木屋1泊1食雙人（平日升等四人房或送BBQ晚餐），原價8800元、特價2688元

座落於南投縣清境農場的清境依默騎馬渡假莊園，除了有田野山林的寧靜，更有呼吸不完的清新空氣，在一片綠色地毯搭配雲霧繚繞中，獨棟小木屋會讓人享受到真正的寧靜，早晨還可以起床看晨曦享受大自然的饗宴。

南投【妖怪村主題飯店】明山別館2人房住宿券（含早晚餐），原價7160元、特價3999元

喜歡新奇古怪的人，絕對要去住這妖怪村主題飯店，裡面不但有眾多可愛的妖怪可以拍照打卡，重點是沿襲「松林町」的建築風格，打造成日式特色商店街，很適合全家大小一起前往。

花蓮【斯圖亞特海洋莊園】1泊2食英倫城堡尊爵海景雙人房，原價4680元、特價4280元

都鐸式英倫風格城堡入住宛如公主、王子般的體驗，讓人覺得相當新奇有趣，莊園裡提供了豐富的餐食，中西式的早餐、英式下午茶，每一戶都面向大海，走到陽台便能享受海浪天成的音樂，連泡澡時也能觀賞海景，在莊園裡待上一整天，讓人捨不得離開。

▲花蓮,清境,南投,住宿,票券,Her森森,。（圖／Her森森）

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跟動物睡1晚【關西六福莊+六福村門票】1泊2食雙人平日（限量升等住肯亞藍天樓中樓），原價17000元、特價8888元

位於新竹縣關西鎮的「關西六福莊生態度假旅館」緊鄰六福村主題遊樂園，是亞洲唯一以自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店，飯店內打造161間可以容納2到6人的非洲狩獵風格客房，住在飯店就能看動物，是非常有趣的體驗。

關鍵字：

花蓮, 清境, 南投, 住宿, 票券, Her森森, 瑞穗天合, 斯圖亞特

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