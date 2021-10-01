不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆

文／Squid 圖／pexels

薪資有限，若不懂得開源節流，很快就會把錢花光光，甚至可能成為月光族，《ET FASHION》就整理5條給女生的理財建議，這樣不但可以把錢省下來，還能存到一筆不小的數目，絕對必學。

1.對自己的薪水要有規劃

每個月發薪水之後，第一時間就要規劃好支出和存錢的目標，可以去辦一個不會領出的帳戶，定期把錢存在裡面，然後就再也不動它，久而久之就會有一筆不小的數目。

2.不用信用卡

很多人以為用信用卡就可以累積點數，甚至可以現金折抵，但這其實回饋的錢還比不上你多花出去的錢，甚至還會養成提前消費的壞習慣，加上信用卡常常一刷就出去了，沒有花錢的痛感，就會容易越花越多。

3.堅持記帳

視覺上感受記帳，等到月底就會發現有很多不必要的開支，因此養成記帳的好習慣可以知道錢都花去哪裡，同時也比較不容易亂花錢。

4.把長期用不到的東西賣掉

現代人最大的通病就是擁有一堆不必要的單品，建議一項東西只要3個月沒有使用它，基本上就表示你根本不需要它，那就上網賣掉，除了保持家裡整潔，還可以賺回一些錢，總比丟掉好。

5.不衝動消費

看到喜歡的東西不要馬上買，建議放在購物車一個星期或是兩個星期，學會延遲滿足，考慮之後再看看要不要下手，不要衝動消費。