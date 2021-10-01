fb ig video ETtoday search mobile

不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆

>

文／Squid　圖／pexels

薪資有限，若不懂得開源節流，很快就會把錢花光光，甚至可能成為月光族，《ET FASHION》就整理5條給女生的理財建議，這樣不但可以把錢省下來，還能存到一筆不小的數目，絕對必學。

▲儲蓄。（圖／pexels）

1.對自己的薪水要有規劃

每個月發薪水之後，第一時間就要規劃好支出和存錢的目標，可以去辦一個不會領出的帳戶，定期把錢存在裡面，然後就再也不動它，久而久之就會有一筆不小的數目。

2.不用信用卡

很多人以為用信用卡就可以累積點數，甚至可以現金折抵，但這其實回饋的錢還比不上你多花出去的錢，甚至還會養成提前消費的壞習慣，加上信用卡常常一刷就出去了，沒有花錢的痛感，就會容易越花越多。

▲儲蓄。（圖／pexels）

3.堅持記帳

視覺上感受記帳，等到月底就會發現有很多不必要的開支，因此養成記帳的好習慣可以知道錢都花去哪裡，同時也比較不容易亂花錢。

4.把長期用不到的東西賣掉

現代人最大的通病就是擁有一堆不必要的單品，建議一項東西只要3個月沒有使用它，基本上就表示你根本不需要它，那就上網賣掉，除了保持家裡整潔，還可以賺回一些錢，總比丟掉好。

▲儲蓄。（圖／pexels）

5.不衝動消費

看到喜歡的東西不要馬上買，建議放在購物車一個星期或是兩個星期，學會延遲滿足，考慮之後再看看要不要下手，不要衝動消費。

關鍵字：

省錢, 存錢, 記帳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚 50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕 趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範 SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨 10月第一天星巴克優惠喝起來！　6大連鎖咖啡買一送一都在這 10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」 內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面