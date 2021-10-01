fb ig video ETtoday search mobile

抹再貴保養品都沒用！加速衰老的5大原因：愛吃甜食、長期熬夜

>

文／Squid　圖／pexels、品牌提供

很多人都擔心肌膚老化問題，因此拼命買貴貴的保養品，就是希望可以留住青春，《ET FASHION》就盤點5大加速衰老的原因，即使抹再貴的保養品，如果沒有做好這幾件事情，一樣會加速老化。

▲抗衰老,抗老,DARPHIN,ELEMIS,RMK,BEFFECT,保養。（圖／pexels）

1.長期熬夜

熬夜會破壞肌膚的活性因子，使細胞代謝出現異常，導致肌膚提前老化。

2.情緒波動大

長期處於焦慮、抑鬱或是緊張的狀態下，很容易影響體內細胞的健康，加速身體衰老。

3.不吃早餐

會消耗身體裡面原有的蛋白質，讓皮膚變得乾燥粗糙，出現皺紋、加速衰老的狀況。

▲抗衰老,抗老,DARPHIN,ELEMIS,RMK,BEFFECT,保養。（圖／pexels）

4.不愛運動

不愛運動會導致身體新陳代謝變慢，同時體內的脂肪、毒素更容易堆積，比同齡人看起來都顯老。

5.愛吃甜食

甜食含有大量的糖分，進入肌膚與蛋白質結合產生糖化反應，加速肌膚的衰老。

【推薦單品】

DARPHIN 深海翡翠魚子緊緻眼唇霜

▲抗衰老,抗老,DARPHIN,ELEMIS,RMK,BEFFECT,保養。（圖／pexels）

萃取自有「植物界魚子醬」之稱的高濃度深海翡翠魚子，同時加入全新獨家「深海亮眼植萃複方」與「超微導精油滲透科技」技術，可倍速激活肌膚的修復力，精雕細琢每寸肌膚，使眼周及唇周水潤提亮有感、從肌底撐起澎潤度。

ELEMIS 海洋膠原修護精萃油

▲抗衰老,抗老,DARPHIN,ELEMIS,RMK,BEFFECT,保養。（圖／pexels）

1滴油=1片海洋的修復力，創新完美油水比例配方，質地輕盈好吸收，富含藻類萃取精華，幫肌膚注入滿滿水分，一滴就能讓手邊保養品更有感，構建光澤透亮肌，打造前所未有的彈潤，是每日保養不可或缺的步驟。

RMK 活顏緊緻菁華液

▲抗衰老,抗老,DARPHIN,ELEMIS,RMK,BEFFECT,保養。（圖／pexels）

加「緊緻保濕油」讓肌膚持續保有彈力、光澤、保濕，蘊含「多元植物萃取複合物」賦予肌膚深層開始漸進式護理，喚醒肌膚原有的力量，另外，含有防止肌膚粗糙的有效成分，能健康穩定肌膚膚況。

BFFECT Revi抗皺眼部精華

▲抗衰老,抗老,DARPHIN,ELEMIS,RMK,BEFFECT,保養。（圖／pexels）

不只是眼部抗皺精華，連臉部肌膚紋路皆可使用，一瓶改善眼周與臉部細紋的問題，此次採用了0.2%維他命A醇，能淡化眼周紋路、改善暗沉、增加眼周肌膚彈性，再搭配上複合胜肽配方來延緩肌膚老化，淡化紋路，玻尿酸可增加保濕度，有感撫紋。

關鍵字：

抗衰老, 抗老, DARPHIN, ELEMIS, RMK, BEFFECT, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆

不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆

會一秒暴怒的分手瞎理由！第一名竟然是它，連打疫苗都上榜

會一秒暴怒的分手瞎理由！第一名竟然是它，連打疫苗都上榜

紅色、黑色痘印處理方式各不同　用對保養品才能真的淡化

紅色、黑色痘印處理方式各不同　用對保養品才能真的淡化

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 如何改善壓力性掉髮問題？3招幫助妳自然生髮 10月第一天星巴克優惠喝起來！　6大連鎖咖啡買一送一都在這 10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」 內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色 8千坪環球桃園A19 9／30試營運排長龍　4大亮點先看再逛！ 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面