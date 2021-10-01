抹再貴保養品都沒用！加速衰老的5大原因：愛吃甜食、長期熬夜

文／Squid 圖／pexels、品牌提供

很多人都擔心肌膚老化問題，因此拼命買貴貴的保養品，就是希望可以留住青春，《ET FASHION》就盤點5大加速衰老的原因，即使抹再貴的保養品，如果沒有做好這幾件事情，一樣會加速老化。

1.長期熬夜

熬夜會破壞肌膚的活性因子，使細胞代謝出現異常，導致肌膚提前老化。

2.情緒波動大

長期處於焦慮、抑鬱或是緊張的狀態下，很容易影響體內細胞的健康，加速身體衰老。

3.不吃早餐

會消耗身體裡面原有的蛋白質，讓皮膚變得乾燥粗糙，出現皺紋、加速衰老的狀況。

4.不愛運動

不愛運動會導致身體新陳代謝變慢，同時體內的脂肪、毒素更容易堆積，比同齡人看起來都顯老。

5.愛吃甜食

甜食含有大量的糖分，進入肌膚與蛋白質結合產生糖化反應，加速肌膚的衰老。

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