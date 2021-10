Vans不是只有Old Skool帆布鞋！3個「冷門款」百搭又不怕撞

文/Dappei

相信只要一提到「平價、百搭、好入手」的鞋款時,不少人(包括搭編在內)直覺上都會馬上想到如 Converse、Vans 以及無印良品等品牌所推出的各式帆布鞋,繼上回和大家推薦了「高 CP」神鞋品牌後,今回就要來向各位盤點來自 Vans 這個極具指標性的板鞋品牌的「個性鞋款」!

1. Slip-On Mule

如果說 Slip-On 是「懶人救星」,那麼 Slip-On Mule 就是為了「懶人中的懶人」而生的鞋款,捨去了鞋後跟後,不僅讓穿脫更加自如,在視覺上也使得整雙鞋更加具有流線感,同時也能在日常的搭配中輕鬆駕馭,營造出幾分愜意自在的視覺效果。

(圖片來源:Vans)

2. Sk8-HI

作為熱門鞋型 Old Skool 高筒版本的 Sk8-HI,即便作為品牌旗下經典鞋款之一,不過在街上的能見度卻也相當的低,將筒身加高加厚過的 Old Skool,起初雖是為了給予滑板玩家們更好的保護性,但若就搭配上來看,Sk8-HI 在視覺上不僅延續了 Old Skool 經典的鞋面設計,整雙鞋在外觀上看起來也更有份量,想比其他經典的低筒鞋款,就是多出了幾分復古的氣息。

(圖片來源:vansfans)

3. Sk8-MID

如果說真的沒有辦法接受及駕馭 Sk8-HI,但是又穿膩了 Slip-On、Authentic 和 Era,那麼 Sk8-MID 想必會是你最好的選擇,降低筒高的 Sk8-MID,基本上就是 Old Skool 與 Sk8-HI 之間的折衷方案,中筒的設計不僅多出了些許活動空間,同時也能讓一些遲遲不敢嘗試高筒的搭黨們一個更親民、更好入門的新選擇!

(圖片來源:Vans)

Dappei 結語:

作為品牌旗下四大熱銷款的 Old Skool、Slip-On、Authentic 以及 Era,每每在提及品牌名稱時,都會是多數人腦中最先浮現的鞋款,然而也因其熱門的關係,在街上和社群上的能見度往往都相當高,如果是身為 Vans 愛好者,但又不想處處撞鞋的搭黨們,不妨可以嘗試看看以上三雙鞋款,或許就能在日常搭配中碰撞出不一樣的火花!

文字編輯:Jim

黑魂絕對會愛的 5 雙質感「黑鞋」,Vans Old Skool、NB 990 ⋯ 耐髒又百搭,回購率超級高!



Nike Dunk Low 推出萬聖節配色「Halloween」,獨特圖騰搭配夜光大底真的有在趴



Dappei

https://dappei.com/