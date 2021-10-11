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Vans不是只有Old Skool帆布鞋！3個「冷門款」百搭又不怕撞

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▲vans鞋款。（圖／dappei提供）

文／Dappei

相信只要一提到「平價、百搭、好入手」的鞋款時，不少人（包括搭編在內）直覺上都會馬上想到如 Converse、Vans 以及無印良品等品牌所推出的各式帆布鞋，繼上回和大家推薦了「高 CP」神鞋品牌後，今回就要來向各位盤點來自 Vans 這個極具指標性的板鞋品牌的「個性鞋款」！

1. Slip-On Mule

如果說 Slip-On 是「懶人救星」，那麼 Slip-On Mule 就是為了「懶人中的懶人」而生的鞋款，捨去了鞋後跟後，不僅讓穿脫更加自如，在視覺上也使得整雙鞋更加具有流線感，同時也能在日常的搭配中輕鬆駕馭，營造出幾分愜意自在的視覺效果。

▲vans鞋款。（圖／dappei提供）

▲vans鞋款。（圖／dappei提供）

（圖片來源：Vans

2. Sk8-HI

作為熱門鞋型 Old Skool 高筒版本的 Sk8-HI，即便作為品牌旗下經典鞋款之一，不過在街上的能見度卻也相當的低，將筒身加高加厚過的 Old Skool，起初雖是為了給予滑板玩家們更好的保護性，但若就搭配上來看，Sk8-HI 在視覺上不僅延續了 Old Skool 經典的鞋面設計，整雙鞋在外觀上看起來也更有份量，想比其他經典的低筒鞋款，就是多出了幾分復古的氣息。

▲vans鞋款。（圖／dappei提供）

▲vans鞋款。（圖／dappei提供）

（圖片來源：vansfans

3. Sk8-MID

如果說真的沒有辦法接受及駕馭 Sk8-HI，但是又穿膩了 Slip-On、Authentic 和 Era，那麼 Sk8-MID 想必會是你最好的選擇，降低筒高的 Sk8-MID，基本上就是 Old Skool 與 Sk8-HI 之間的折衷方案，中筒的設計不僅多出了些許活動空間，同時也能讓一些遲遲不敢嘗試高筒的搭黨們一個更親民、更好入門的新選擇！

▲vans鞋款。（圖／dappei提供）

▲vans鞋款。（圖／dappei提供）

（圖片來源：Vans

Dappei 結語：

作為品牌旗下四大熱銷款的 Old Skool、Slip-On、Authentic 以及 Era，每每在提及品牌名稱時，都會是多數人腦中最先浮現的鞋款，然而也因其熱門的關係，在街上和社群上的能見度往往都相當高，如果是身為 Vans 愛好者，但又不想處處撞鞋的搭黨們，不妨可以嘗試看看以上三雙鞋款，或許就能在日常搭配中碰撞出不一樣的火花！

文字編輯：Jim

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, Vans, 帆布鞋

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