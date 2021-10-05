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「古著」的帥感無法抗拒！快去全台「3家好店」挖寶

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲全台古著店。（圖／dappei提供）

文／Dappei

「Vintage Shop」一詞最早發源於歐美，本為較沒有預算的藝術家、創作者購買舊衣的店舖，一直到搖滾、嘻皮等次文化將其發揚光大之後，「古著」才算是真正地邁入潮流視野中，並將其轉變為追求自我風格的含義。近年來，台灣的古著店舖也隨著買取店的風潮而壯大。今回，Dappei 不藏私提供三家口袋名單，讓你的古著穿搭也可以與眾不同！

▎台北 —— Free Market

座落在台北通安街的 Free Market 以類工作室的方式經營，雖然坪數不大，但搭編可以毫不誇張地說，只要你想得到的，Free Market 通通都有。從古著常見的 POLO、軍裝，一直到精品方面的 LV、Armani、CELINE 都是 Free Market 的涉獵範圍。不僅如此，在配件方面包括手錶、眼鏡、包款等更是一大特點，除了種類繁多之外，品項的保存之也是其一優點。就算你是初次接觸古著，深耕古著界多年的老闆也會耐心地替你解說每個單品的來源與歷史，除了挖寶之外，更能豐富你的時尚知識。

▲全台古著店。（圖／dappei提供）

（圖片來源：IG @freemarket_taipei

INFO.

地址：台北市大安區通安街136號

營業時間：店面營業時間不固定，建議先自 IG 聯絡後再行前往

▎台中 —— 鹹魚 Salted Fish

在台中擁有三家店面的「鹹魚 Salted Fish」，一直以來都是中部地區的古著愛好者的必逛清單之一。在選物風格方面，除了日系以外，美式、運動風格也都是必備。不僅如此，三間分店的裝潢風格都不盡相同，在挑選衣服之餘，也能夠好好欣賞三間店舖的不同風格帶來的氛圍！

▲全台古著店。（圖／dappei提供）

（圖片來源：IG @saltedfishshop

INFO.

地址：台中市北區三民路三段120巷8號（一中店）

營業時間：2 pm-10 pm

▎台南 — 白木 11

一直以來，搭編對於台南的印象就是：巷子內才有寶藏！而白木 11 就是如此，雖然位於熱鬧的國華街內，卻隱身在巷子中，頗有一種大隱隱於市的風範。讓人意外的是，老闆彷彿繼承了台南人特有的熱情一般，就算你是初次到店也不用害怕不知道從何逛起，在老闆的悉心介紹下，一定可以找到專屬於你的單品！

▲全台古著店。（圖／dappei提供）

（圖片來源：IG @art11_vintage

INFO.

地址：台南市中西區中正路 209 巷 8 號

營業時間：2 pm-10 pm 週三公休

Dappei 結語：

古著的迷人之處在於它每件都是獨一無二的，就算你知的很喜歡某件單品，也有可能因為尺寸不合而必須忍痛放棄；但要是能夠找到一件專屬於你的單品，也會像是找到寶藏一般的開心，也難怪古著的風潮越來越盛行！

文字編輯：Lien

學習「鄭秀晶」簡約又復古的私服風格，以襯衫、西裝外套、牛仔褲 ⋯ 等基本款單品搞定秋天穿搭！

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 古著

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