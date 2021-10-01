邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

▲邱澤出席Hamilton於新光三越信義A8館香堤廣場設置的快閃店活動。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

被譽為「好萊塢御用電影道具腕錶製造商」的Hamilton（漢米爾頓），為慶祝新光三越信義新天地A8館專櫃重新改裝開幕，特別於A8館香堤廣場設置快閃店，今邀台北電影節影帝邱澤站台，他一身迷彩服配卡其陸戰鈦合金款腕錶亮相，透露對機械錶、汽車引擎都極有興趣，談到打電玩更是眼睛為之一亮，自招曾連續打2、3天電動玩到睡著，醒來繼續玩，他表示：「好的電玩連續玩像看完一部電影，因此希望劇情連貫。」

▲邱澤以迷彩裝扮搭配Hamilton卡其陸戰系列42毫米鈦合金自動上鍊腕錶。（圖／Hamilton提供，以下同）





▲邱澤佩戴的Hamilton卡其陸戰系列42毫米鈦合金自動上鍊腕錶，31,000元。

Hamilton近期便是將觸角從電影圈延伸至電玩界，將虛擬遊戲中的裝備轉化為現實的錶款，推出全球限量1983只的卡其陸戰系列鈦合金自動上鍊腕錶《極地戰嚎®️6》限量版；可以當宅男打電動也熱愛戶外運動的邱澤，則選戴卡其陸戰系列42毫米鈦合金自動上鍊腕錶，他不僅讚輕盈，裝載80小時動力儲存機芯對於喜歡運動的他而言也相當便利。

▲Hamilton卡其陸戰系列44毫米自動上鍊計時腕錶，55,300元。





▲Hamilton限量1983只的卡其陸戰系列鈦合金自動上鍊腕錶《極地戰嚎®️6》限量版，36,500元。



戶外運動風錶款人氣很旺，Seiko旗下Prospex專業運動系列即深受錶迷喜愛，最新力作是限量500只的台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，圓潤錶型是被錶迷暱稱為「海龜」的造型，仿石灰色格紋面盤展現如大理岩紋理的太魯閣地質特色，搭配金色秒針與錶冠，讓運動風錶款更顯不凡。

▲Seiko Prospex台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，21,500元。（圖／Seiko提供）

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