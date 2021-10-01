黃子佼來A11快閃店「選金鐘戰袍」　現場承諾王子：得獎分錢給你

▲王子邱勝翊與黃子佼站台新光三越A11設計師時尚快閃店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝周即將到來，新光三越A11也開展了「設計師時尚快閃店」，集結6大設計師作品於店內。今（1日）請到王子邱勝翊與黃子佼站台，因明（2日）就是金鐘獎頒獎典禮，黃子佼一舉入圍綜藝節目主持人獎和綜藝節目獎，沒想到他工作滿檔連紅毯戰袍都未定，更打算現場選一套，還承諾王子：「得獎分獎金給你」。

▲王子穿著李承翰品牌CHERNG DESIGN服飾 。（圖／官方提供）

期間設計師快閃店集結今年參與大秀的設計師作品，讓民眾能夠近距離欣賞，王子穿著李承翰品牌CHERNG DESIGN服飾，尖領外套搭配寬鬆西裝褲，詮釋出「穿搭是城市的風景」意涵，王子笑稱：「有一些單品在定裝時就很想買了，比如我身上這件，是私下真的會穿的款式。」

▲黃子佼演繹零廢棄時尚品牌Story Wear（陳冠百）丹寧套裝 。（圖／官方提供）

黃子佼則演繹零廢棄時尚品牌Story Wear（陳冠百）丹寧套裝，品牌運用回收的牛仔布再造服裝，並尋找需要就業的婦女，透過公益角度完成作品，讓他忍不住購物慾，只能後悔今天沒帶信用卡。而明天就是金鐘獎，黃子佼透露自己的紅毯戰袍也尚未決定，「乾脆今天挑一挑，台灣設計師作品都很棒。」王子更在現場直接恭喜他順利敲鐘，因兩人相當有緣，該節目第一集嘉賓就是王子，讓黃子佼笑說，「得獎一定分獎金給你，把這件衣服買下來送你。」





▲王子將為臺北時裝周獻出人生走秀初體驗 。（圖／官方提供）

兩人也將在臺北時裝周走上伸展台，王子自曝沒有過正式走秀經驗，算是獻出人生初體驗，他也做足功課，「人家說走秀就是臉要很臭，不能笑。」黃子佼也表示，疫情之下更期待會有不同方式的走秀，10月16日民眾可以安全距離線上看秀，還有音樂人操刀，陣容會相當精彩。

▲《設計師時尚快閃店》至 10月31日 ，信義新光三越A11 2F。（圖／官方提供）

「設計師時尚快閃店」展示今年參與時尚大秀的六位設計師品牌CHERNG DESIGN（李承翰）、Story Wear（陳冠百）、WooLeeX（謝宇農、謝明柔）、Yentity（董亭言）、RAY CHU（朱柏諺）、Just In XX（周裕穎）作品。另外，10月16日將連線台北6個時尚地標，以音樂與國際規格拍攝展演，虛實結合的體驗民眾不能錯過。