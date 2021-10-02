fb ig video ETtoday search mobile

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴！「單穿」透式衫黑Bra外露

>

編輯／JJ

日本「最強星二代」木村光希近日釋出替VALENTINO拍攝的最新廣告，穿著2021秋冬新裝出鏡，於其中一套寬版西裝裡僅穿著一件網狀透視衫，被眼尖網友發現少女時代團員Tiffany也穿上了同款服裝，不過她直接大膽「單穿」，並露出內搭黑Bra，性感程度硬生生打趴木村光希，不過兩人的演繹各有韻味。

▲Tiffany、木村光熙撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、木村光熙撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希替VALENTINO拍攝全新廣告形象。（圖／翻攝自IG@koki）

日本巨星木村拓哉女兒木村光希，有「最強星二代」之稱，網羅眾多時尚資源與精品代言身份，VALENTINO亦是視她為寵兒的品牌之一，繼春夏邀請木村光希拍攝形象大片後，今年秋冬再度邀請她加入全球廣告企劃「DI.VAs」，與孫藝珍、關曉彤平起平坐。

廣告中，其中一套造型木村光希穿著一身巨型領片的寬版外衣，裡頭僅穿一件全透視的蕾絲網狀衫內搭，難得挑戰大尺度的性感風格，非常有女人味。

▲Tiffany、木村光熙撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲同一件透視衫，Tiffany也幾乎同時穿上。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

不過眼尖的網友就發現了，同一件透視衫韓女星Tiffany也幾乎同時穿上，但是Tiffany是採更加大膽的方式直接「單穿」！露出裡頭內搭的黑Bra，性感胸型全都露，下身搭配迷你A字短裙與及膝長靴，秀出招牌美腿的絕對領域，論性感程度可說是硬生生打趴了木村光希，不過兩人的演繹各有千秋，都運用了最適合自己的方式來呈現。

▲Tiffany、木村光熙撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、木村光熙撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany的演繹更為大膽、性感。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

►歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！　黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

►Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多　母子首同台慶GUCCI一百周年

關鍵字：

木村光希, Tiffany, 撞衫, 透視衫, 性感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

國外網傳「月亮夜景圖」心測　挑一張「最順眼的」看出你的黑暗面

國外網傳「月亮夜景圖」心測　挑一張「最順眼的」看出你的黑暗面

歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害

歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害

日超準心測「辦公桌少了什麼」　看出你目前工作缺少的東西、遇到的困難 2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝，越喝越累是警訊 8千坪環球桃園A19 9／30試營運排長龍　4大亮點先看再逛！ 凱特王子妃成功駕馭災難紫色套裝　大膽捧蜘蛛引驚呼 網傳「冰淇淋心測」看出性格與戀愛觀　愛吃「巧克力口味」的人最浪漫 少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴！「單穿」透式衫黑Bra外露 周子瑜「單飛登封」人氣超高！　貼身洋裝洩成熟曲線網嗨翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面