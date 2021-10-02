少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴！「單穿」透式衫黑Bra外露

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日本「最強星二代」木村光希近日釋出替VALENTINO拍攝的最新廣告，穿著2021秋冬新裝出鏡，於其中一套寬版西裝裡僅穿著一件網狀透視衫，被眼尖網友發現少女時代團員Tiffany也穿上了同款服裝，不過她直接大膽「單穿」，並露出內搭黑Bra，性感程度硬生生打趴木村光希，不過兩人的演繹各有韻味。

▲木村光希替VALENTINO拍攝全新廣告形象。（圖／翻攝自IG@koki）



日本巨星木村拓哉女兒木村光希，有「最強星二代」之稱，網羅眾多時尚資源與精品代言身份，VALENTINO亦是視她為寵兒的品牌之一，繼春夏邀請木村光希拍攝形象大片後，今年秋冬再度邀請她加入全球廣告企劃「DI.VAs」，與孫藝珍、關曉彤平起平坐。

廣告中，其中一套造型木村光希穿著一身巨型領片的寬版外衣，裡頭僅穿一件全透視的蕾絲網狀衫內搭，難得挑戰大尺度的性感風格，非常有女人味。

▲同一件透視衫，Tiffany也幾乎同時穿上。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



不過眼尖的網友就發現了，同一件透視衫韓女星Tiffany也幾乎同時穿上，但是Tiffany是採更加大膽的方式直接「單穿」！露出裡頭內搭的黑Bra，性感胸型全都露，下身搭配迷你A字短裙與及膝長靴，秀出招牌美腿的絕對領域，論性感程度可說是硬生生打趴了木村光希，不過兩人的演繹各有千秋，都運用了最適合自己的方式來呈現。

▲Tiffany的演繹更為大膽、性感。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



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