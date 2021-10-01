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凱特王子妃成功駕馭災難紫色套裝　大膽捧蜘蛛引驚呼

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▲▼凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃日前旋風造訪北愛爾蘭，手捧一隻與女兒同名「夏綠蒂」的狼蛛毫無懼色。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃日前旋風造訪北愛爾蘭，夫妻倆馬不停蹄造訪阿爾斯特大學（University of Ulster）與師生交流，又與當地橄欖球社一起運動，凱特連換一般人很容易穿成災難的紫色套裝與運動服，高「衣」Q再度獲得好評，不過最驚人的是她拜訪農場時，竟掛著微笑手捧著一隻與女兒夏綠蒂（Charlotte）公主同名的狼蛛，大膽行徑讓在場媒體驚呼。

▲▼凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特穿深藍色高領衫搭配Emilia Wickstead紫色套裝，非常搶眼。（圖／路透社）

凱特不僅敢摸大蜘蛛，在她的穿衣哲學中也勇於挑戰，此次快閃北愛爾蘭，穿著一般人普遍認為很難駕馭的全套紫色褲裝，出自她的愛牌Emilia Wickstead的設計，紫色要穿得好看不容易，她巧搭深藍色高領衫與高跟鞋，穿出活潑新意。

▲▼凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特換上加拿大運動品牌Lululemon外套與New Balance球鞋玩橄欖球。（圖／路透社）

而與橄欖球社團一起交流，運動細胞不差的凱特，換上加拿大運動品牌Lululemon合身剪裁的黑色外套、黑色長褲與New Balance球鞋，現場小試身手，雖然老公威廉王子也下場踢球，不過風頭卻被她搶光了。

關鍵字：

凱特, 王子妃, 威廉王子

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