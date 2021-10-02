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LIFE・經典／充滿禪意的迷你屋　6坪空間能住3個人

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▲Minima。（圖／翻攝TRAIS建築事務所官網）

▲Minima。（圖／翻攝TRAIS建築事務所官網）

 記者蔡惠如／綜合報導

在我們思索著居住空間將如何變化的今日，迷你的居住空間可能是未來的答案之一，相較於數年前，迷你屋的空間設計變得更加精確且具有創意，近期由澳洲TRAIS建築事務所設計的Minima，也引發不少的關注，因為除了精緻的內部空間外，還兼具禪意的外型，在6坪空間裡可以容納3個人居住。

近年的住房趨勢上，許多都市設計慢慢朝向縮小個人空間，擴大共同的生活領域的方向設計，以符合日後更加密集的人口與使用需求，而3D列印與模組化的元素帶入建築，則能推出更低成本的住宅選擇，Minima的原意為「最小值」，似乎也呼應其住宅的設計理念。

TRIAS與預製製造商FABPREFAB合作設計的Minima，採用預鑄模式讓單位房屋變成民眾更能負擔得起的選擇，然而木質的外觀加上精緻的內部空間設計，讓低成本的住宅居有一定的精緻感，其結構採用的交叉層壓木材不但減少混凝土的碳排放，還能延伸出一種禪意，滑動的大門更能讓視覺流動，即便個人空間有限，但可以擁抱外面更大的世界。

在緊湊的6坪空間裡，以「功能性」化分區塊，為了管線等能夠更加乾淨，廚房與浴室的「潮濕區塊」鄰近，起居空間與睡眠的地方則其中在同一區域，內牆、天花板跟隔間全部採用交叉層壓木材，不但便宜也適合預先製作，盡可能簡單與不留縫隙的設計，都是為了讓視覺看起來更大，小地方也盡量採取收納空間來填補。

中央的落地櫃可以拉下一張雙人床，還收納有一張桌子，方便居住者閱讀、工作與吃飯，拉下雙人床後方還有儲物空間跟照明，加上旁邊的單人床（也可用作座椅與沙發），可容納3個人居住，浴室也採用職吧來增加質感，並兼具防水作用。

特色建築可以成為一種歷史，因其為獨一無二的作品，但一般人居住的生活空間，似乎也可朝向永續與不破壞生態的方向發展，畢竟我們都只是過客，為下一代留下更自然無負擔的居所，大家都能過得更美好。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 3D列印, 預鑄, 迷你屋

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