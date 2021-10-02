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2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝，越喝越累是警訊

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▲▼營養師曝「6類人」咖啡少喝（圖／Unsplash）

▲咖啡應適量飲用，過度對健康有疑慮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人早上一定會喝杯咖啡，開啟一天美好心情，也有人不喝咖啡就不對勁，那麼究竟喝多少才不怕過量呢？營養師高敏敏表示，建議每天咖啡因攝取量應少於300～400mg，其實一杯大冰美式或是拿鐵就逼近，兩杯大杯美式肯定超標，當然得看每杯咖啡濃度不同而定，她更提醒以下「6類人」更需要注意。

▲▼營養師曝「6類人」咖啡少喝（圖／Unsplash）

#心血管疾病

咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

#心律不整

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起心悸。

#腸胃疾病

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

#長期失眠者

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

#孕婦孩童

此時身體代謝咖啡因的狀況因人而異，不建議過量攝取影響生長發育。

#骨質疏鬆者

咖啡因具利尿作用 易致體內鈣、鎂等物質流失。

▲▼營養師曝「6類人」咖啡少喝（圖／Unsplash）

高敏敏進一步分享，若是咖啡因攝取過量，身體也會發出警訊，像是喝完後出現焦慮焦躁、越喝越累、失眠、心悸、心臟砰砰跳、頭痛、胃痛、頻尿、腹瀉等症狀，就要特別注意適可而止，建議多喝水幫助代謝。

其實只要適量飲用，咖啡也有很多優點，像是提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等等，她表示自己也是黑咖啡愛好者，只要不過量，適量享用是很美好的一件事情。

▲▼營養師曝「6類人」咖啡少喝（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

►不是有冰就好！營養師曝：牛奶「放錯位置」超容易變質

關鍵字：

咖啡, 超標, 警訊

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