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大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過

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記者李薇／綜合報導　圖／翻攝大國藥妝

▲PChome,大國藥妝,蒸氣眼罩,yuskin,護手霜,kiss me,藥妝,。（圖／大國藥妝網站）

▲大國藥妝在台灣開設官網。（圖／大國藥妝網站）

在疫情尚未變得嚴重之前，很多人喜歡飛往日本囤貨藥妝品，但當疫情變得嚴重之後，幾乎沒辦法出國旅行，看準台灣人喜歡去日本買藥妝品的商機，日本知名人氣大國藥妝宣布台灣線上專賣店上線，並與網家旗下PChome商店街廣告服務合作，讓消費者不用飛出國就可以直接買到日本直送的藥妝。

除了日本直送的藥妝品之外，網站也提供中文介面導覽，即使不懂日文也可以輕鬆逛，並且擁有信用卡下單服務，經由日本郵政寄出只要3到7天就可以收到貨物，非常快速，滿足消費者想要入手日本藥妝的需求。

目前大國藥妝已經上線一週，品牌也指出，試營運一週的時間內，收到比預期更多的訂單，大部分都是採買日本人氣特產、生活雜貨或是時尚美妝這3大類的單品，可見台灣民眾真的是悶壞了，非常急需血拚來滿足購物的慾望。

盤點大國藥妝必買TOP 5

TOP 1：yuskin 乳霜

▲PChome,大國藥妝,蒸氣眼罩,yuskin,護手霜,kiss me,藥妝,。（圖／大國藥妝網站）

Yuskin的乳霜非常適合秋冬容易乾裂的雙手，只要一塗抹就可以迅速滋潤保濕，效果非常好，大罐裝120g可以用更久，手肘、膝蓋、腳跟等較乾燥的部位也非裳適合。

TOP 2：痘痘乳膏

▲PChome,大國藥妝,蒸氣眼罩,yuskin,護手霜,kiss me,藥妝,。（圖／大國藥妝網站）

這款痘痘乳膏也是很多人去日本一定會囤貨的單品，因為它可以讓痘痘有很好的安撫作用，並且達到後續舒緩，一用就有效，是一定必買的單品。

TOP 3：KISS ME 護手霜

▲PChome,大國藥妝,蒸氣眼罩,yuskin,護手霜,kiss me,藥妝,。（圖／大國藥妝網站）

這款護手霜雖然很少人推薦，但資深的行家都知道它是好東西，只要在冬天厚厚塗抹一層，戴上手套保護，10分鐘就可以擁有超級細嫩的雙手，非常厲害。

TOP 4：花王 蒸氣眼罩

▲PChome,大國藥妝,蒸氣眼罩,yuskin,護手霜,kiss me,藥妝,。（圖／大國藥妝網站）

花王的蒸氣眼罩也是很多人去日本必囤貨的單品，加上現代人用眼過度，更需要溫熱的眼罩讓眼周迅速舒緩保濕，同時淡雅的香味也是相當療癒，絕對必囤貨。

TOP 5：Saborino 早安面膜

▲PChome,大國藥妝,蒸氣眼罩,yuskin,護手霜,kiss me,藥妝,。（圖／大國藥妝網站）

曾經紅極一時的Saborino早安面膜，早上起床敷一片立刻可以達到醒膚的效果，同時又幫助肌膚補水保濕，幫助後續上妝更加服貼。

關鍵字：

PChome, 大國藥妝, 蒸氣眼罩, yuskin, 護手霜, kiss me, 藥妝

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