開搶！DIOR、YSL、GA最夯唇彩特價　799元起超划算、潤澤又顯白

文／C編

受到疫情的影響，很多人戴口罩就懶得畫口紅，但雙唇的滋潤度和好氣色仍然要顧及，不要脫下口罩看到乾裂雙唇，絕對是NG狀態！「Her森森」推出推出4款厲害的唇彩優惠，有霧光也有光澤感的唇色，當然也有厲害的夯貨，絕對要入手。

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【Dior迪奧】癮誘粉漾潤唇膏， 3.5g 兩款任選（#001／#004），原價1200元、特價850元

粉絲一年用完10條的癮誘粉漾潤唇膏，絕對是守護雙唇滋潤的重點單品，一抹就可以打造出潤澤感的雙唇，連南韓女團BLACKPINK成員Jisoo都是它的愛用者，而且不管是哪個顏色都有擁護者，可見是真的厲害。

【肌膚之鑰】奢華訂製粉漾潤唇膏， 2.8g #櫻花裸粉，原價1300元、特價799元

肌膚之鑰旗下的奢華訂製粉漾潤唇膏可以隨時使用，有助潤色、護理，防止嘴唇乾燥、粗糙，絕美的櫻花裸粉色呈出雙唇的粉嫩感，展現閃耀動人的唇妝效果，絕對是乾唇人包包裡必備。

【GIORGIO ARMANI】 奢華絲絨訂製唇萃，6.5ml（多色可選、國際航空版），原價1300元、特價1025元

GIORGIO ARMANI的奢華絲絨訂製唇萃一直以來都是品牌的經典，乳霜狀的質地，一抹就有飽滿的色澤，可以呈現出俐落唇妝效果，非常適合唇色不突出，看起來有病氣感的人，只要一抹就可以展現出好氣色。

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YSL 奢華緞面霧光唇膏，2.1g（多色任選、國際航空版），原價1360元、特價1098元

YSL旗下最新的奢華緞面霧光唇膏，採用低彩度奶油裸色選，只需輕輕一抹就能釋放飽和且顯白的色澤，塗抹時感受到無可比擬的柔滑度，就算層層堆疊也不厚重，讓雙唇如少女般粉嫩又可口，被暈染上最襯膚顯白的色澤，透出持久的微霧光。