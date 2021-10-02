金鐘・紅毯／《做工》薛仕凌LV西裝帥到認不出！　50歲苗可麗辣曬美腿超殺

記者鮑璿安／台北報導

第56屆金鐘獎頒獎典禮今（2日）在國父紀念館登場，夯劇《做工的人》幾乎全演員都入圍，男主角獎入圍者李銘順雖因疫情無法出席盛會，但呼聲不減。50歲女星苗可麗罕見齊瀏海短髮造型，搭配透視平口閃片洋裝登場，火辣程度一流；飾演「怪手司機」的薛仕凌更直接以LV西裝上身，流露超大反差電翻全場。

▲薛仕凌穿著LV條紋西裝外套；DNA襯衫 NT$22,300。（圖／攝影中心攝）

薛仕凌雙料入圍第56屆金鐘獎最佳男主角、迷你劇集男配角，是今晚一大看點之一，他穿著路易威登（LV）2021秋冬男裝系列條紋西裝登場，簡潔有力的條紋襯托出他幹練氣質。造型更運用了制服主題風格，取材自18世紀倫敦銀行家的典型衣著，優雅的雙排扣外套與相配的長褲皆飾以條紋，呼應夢想及理想的主題，助薛仕凌增添得獎氣場。

▲《做工的人》苗可麗、游安順、方宥心。（圖／攝影中心攝）

苗可麗入圍迷你劇集電視電影女主角獎，卸下劇中工地人光環，今夜可說是火力全開，她以幹練肩上短髮，搭配一身平口傘狀黑色裙裝，並以流蘇閃片點綴胸前，行走之餘散發光澤感，且身材維持得宜，在競爭激烈的紅毯女星造型中成功脫穎而出。游安順則換上俐落剪裁的棕色西裝，襯托出熟男魅力，同樣令粉絲驚艷。