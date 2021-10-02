金鐘・紅毯／劉冠廷、孫可芳偷放閃！「一暗一亮」藏玄機

記者王蓁蓁 / 台北報導

第56屆金鐘獎星光大道於今晚（10/2）盛大舉行，入圍迷你劇集最佳男主角的劉冠廷，先是一身BALMAIN帥氣排扣西裝步上紅毯，並綴上近450萬元卡地亞美洲豹鑽石胸針加持，氣勢非凡，緊接著女友孫可芳也佩戴近400萬Mikimoto珠寶搭配一襲Anna Quan全白長禮服亮相，兩人先後一暗一亮登場似乎別有情侶裝穿搭的玄機。

▲劉冠廷選穿全套BALMAIN西裝，加上卡地亞美洲豹鑽石胸針與戒指珠寶男神氣場噴發。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

近日可以說是紅毯常客的劉冠廷，此次入圍金鐘迷你劇集最佳男主角，同樣呼聲頗高，他選穿全套BALMAIN西裝出席，以軍藍色西裝排扣外套搭配同樣深色系的全黑襯衫長褲呼應，顯得身材相當修長，最後不忘在胸口綴上Cartier（卡地亞）的432萬元美洲豹鑽石胸針與戒指珠寶，全身近500萬的行頭提升不少男神氣場。

▲孫可芳穿著一襲Anna Quan全白落地禮服與男友一暗一亮默契十足。（圖／攝影中心攝）

▲孫可芳戴Mikimoto Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，297,000元。（圖 / 品牌提供）

孫可芳這回紅毯穿著一襲Anna Quan全白落地禮服，平口設計讓她纖瘦鎖骨一覽無遺，戴上價值約400萬元的Mikimoto Jeux de Rubans系列珍珠珠寶，增添一絲女人撫媚氣息，不約而同的是，孫可芳此次入圍戲劇節目最佳女主角獎，與長跑12年的男友劉冠廷兩人剛好各自入圍男女主角，就連紅毯造型感覺也有偷偷說好，兩人一暗一亮默契十足。

