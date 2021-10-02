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金鐘・紅毯／大霈禮服雙開到腿根　和鍾瑶PK辣腿

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▲▼大霈與鍾瑤 。（圖／攝影中心攝）

▲大霈佩戴總值約寶格麗珠寶搭配138,000元的Demetrios Bridal Room細肩露背白色長禮服。（圖／攝影中心）

記者陳雅韻／台北報導

第56屆電視金鐘獎典禮紅毯上，女星們美腿齊發，領軍的是入圍生活風格主持人獎的李霈瑜（大霈）與擔任頒獎人的鍾瑶，兩人都是天生的衣架子，大霈穿138,000元的Demetrios Bridal Room細肩露背白色長禮服，長裙兩道開岔設計，讓她在走動之間長腿若隱若現；鍾瑶則直接選穿MOSCHINO早秋女裝系列黑色西裝豹紋拼接短洋裝露美腿。

▲▼ 伯爵 寶格麗 。（圖／公關照）

▲大霈戴的寶格麗Divas’ Dream 系列玫瑰金珍珠母貝、紅玉髓與鑽石項鍊，2,919,000元。。（圖／寶格麗提供）

大霈的白色飄逸禮服開岔幾乎開到腿根，更顯一雙美鞋的重要，她因此選搭價值52,800元的Rene Caovilla纏繞水鑽高跟鞋，她一轉身，則是美背全都露。她同時搭配總值約500萬元的寶格麗（BVLGARI）Divas’ Dream 系列珠寶與LVCEA Mosaic腕錶，非常吸睛。

▲▼大霈與鍾瑤 。（圖／攝影中心攝）

鍾瑶穿著MOSCHINO早秋女裝系列黑色西裝豹紋拼接短洋裝亮相。（圖／攝影中心）

擔任頒獎人的鍾瑶穿著將黑色西裝與豹紋洋裝巧妙融合為一件的MOSCHINO迷你洋裝，配上伯爵Sunlight系列18K玫瑰金流蘇鑽石耳環、18K玫瑰金宮廷式雕刻紋飾鑽石寬戒等金色系珠寶與腕錶，整體造型與妝髮顯得俏皮活潑。

▲▼ 伯爵 寶格麗 。（圖／公關照）

▲鍾瑶佩戴伯爵Sunlight系列18K玫瑰金流蘇鑽石耳環，570,000元。（圖／伯爵提供）

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關鍵字：

金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 大霈, 李霈瑜, 鍾瑶

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