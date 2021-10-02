金鐘・紅毯／Janet「火辣側胸」對尬溫貞菱胸前深V　上下都露太性感

▲溫貞菱、Janet今日皆以性感裝扮現身紅毯。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第56屆金鐘獎星光大道於稍早準時登場，由典禮主持人視網膜和其愛犬「神獸」柚子打頭陣為紅毯拉開序幕，入圍女配角的Janet謝怡芬今日以一襲超狂的露背黑色開衩禮服大秀長腿、美背，一轉側面美胸更若隱若現，性感指數破表，辣翻全場；而今日擔任頒獎嘉賓的溫貞菱，也身穿一襲開深V連身褲，罕見前後都露，大展緊實好身材。

▲Janet側胸曲線若隱若現太性感。

本次以《戒指流浪記》入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」的Janet謝怡芬，今日以APUJAN「黑色迷宮」單片式開衩禮服現身，大秀性感好身材。禮服裙擺開衩到大腿，上半身更只有「一片布」遮住胸前春光，長腿、美背和性感側胸曲線全都露，超火辣身材掀起一波高潮，讓網友狂呼「身材恢復太好了吧！」

▲她更搭配總價1,800萬元珠寶點綴亮點。

Janet不僅以與禮服同色系的袖套和復古風妝容髮型搭配性感禮服，帶出嫵媚女人味，更配戴總價約1,800萬元的De Beers珠寶，為暗色禮服增添亮點，尤其頸上更以555萬元的Arpeggia 高級珠寶18K玫瑰金五行鑽石項鍊點綴肩頸，讓整體造型更完整，也助陣得獎氣勢。

▲溫青女神溫貞菱罕見前後都露。

而近日以公視線大劇《斯卡羅》讓人氣再度攀升的文青女神溫貞菱，以一套MS IDEAS 2021訂製系列細帶黑色連身褲禮服踏上紅毯，看似帥氣的褲裝，胸前深V直開到胃下，背面更是只靠兩條細肩帶和釦帶撐著，大露美背，罕見前後都露辣到不行，搭配乾淨俐落的妝髮，又帥又性感，讓粉絲大飽眼福。