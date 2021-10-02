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金鐘・紅毯／炎亞綸金色深V西裝有夠辣　跟吳姍儒銀色禮服較勁比美

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▲第56屆電視金鐘獎星光大道，《36 題愛上你》主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸。（圖／攝影中心攝）

記者李薇／台北報導　圖／攝影中心、品牌提供

以公視實境談話節目《36題愛上你》，入圍第56屆金鐘獎的主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）走紅毯，3人分別代表不同領域的領導人物，穿搭也非常特別，完全不同風格，炎亞綸以金色西裝深V穿搭現身，唐綺陽則是黑白披肩搭配黑色上衣、吳姍儒則是銀色深V禮服展現好身材。

偶像歌手：炎亞綸

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，《36 題愛上你》主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸。（圖／攝影中心攝）

炎亞綸以一身Vivienne Westwood 21/22 秋冬系列的金色西裝，搭配Tiffany&Co.的9.36克拉黃鑽、18k金黃鑽與鑽石戒指或手環，全身總價4200萬的穿搭，連頭髮都跟著染上淺金色，搭配整體的穿搭，胸前的深V也跟女星比性感。

星座專家：唐綺陽

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，《36 題愛上你》主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸。（圖／攝影中心攝）

身為星座專家的唐綺陽以一貫深色系的穿搭亮相，黑白色圖騰的披肩搭配裡面黑色的V領西裝，黑色長褲搭配黑色樂福鞋，看起來相當顯瘦，搭配可愛的妹妹頭長髮，非常逆齡又有神秘感，頗符合她的形象。

綜藝主持：吳姍儒

▲吳姍儒。（圖／品牌提供）

被稱為「綜藝小公主」的吳珊儒這次則是挑選了一身Jillbridal土耳其訂製銀灰色禮服，搭配要價兩千萬的Piaget Sunlight Journey系列藍色碧璽鑽石頂級珠寶項鍊，看起來知性又性感，卻不會露得太誇張，若隱若現，恰到好處，相當好看。

▲吳姍儒。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Sunlight Journey系列藍色碧璽鑽石頂級珠寶項鍊，建議售價2080萬元。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Golden Oasis系列頂級珠寶鑽石戒指，建議售價1020萬元。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Possession系列高級珠寶鑽石手鐲，建議售價250萬元。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Possession系列18K白金鑽石耳環，建議售價43萬9000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 炎亞綸, 唐綺陽, 吳姍儒, Vivienne Westwood, Piaget, Jillbridal

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