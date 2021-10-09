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MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬季節，保養品也要換季，最近很多台灣保養品牌也都推出非常厲害的單品，像是DR.WU、Der ZÖMAR、JAN DAN也都推出加強保濕的精華液、或是化妝水，質地清爽又可以迅速補水，絕對要入手。

1.DR.WU 1% 冰河醣蛋白賦活精華

▲DR.WU,Der ZÖMAR,JAN DAN,精華液,化妝水。（圖／品牌提供）

選用雙重極地珍稀精華，能保濕、修復肌膚，保護肌膚不受環境傷害，提升修復力，改善乾燥粗糙及細紋。南極冰河醣蛋白，全面保護肌膚，增加彈潤，防止乾燥；協同石珠珍珠花精萃，有效提升肌膚強韌度與防禦力，肌膚更緊緻光滑。質地清爽好吸收、不悶、不黏，敏弱肌適用，日常保養+1瓶，改善粗糙不平、缺乏彈力的肌膚。

2.Der ZÖMAR 火掌植萃保濕超能水

▲DR.WU,Der ZÖMAR,JAN DAN,精華液,化妝水。（圖／品牌提供）

從墨西哥中的主要植萃成分仙桃仙人掌和有機白夏菊，加強肌膚深層保濕鎖水功效，同時有效舒緩弱敏性肌膚，由裏至外全面補水，真正改善肌膚問題。此外，不含酒精的超能水，特別添加百萬朵苦橙花精粹僅一滴的「橙花精油」，清新柑橘香氣可安撫情緒、放鬆身心，以自然植物力量做為保養核心價值，賦予肌膚細嫩彈性活力，真正養出超能水嫩無瑕肌。 

3.JAN DAN 全新保濕修護精華

▲DR.WU,Der ZÖMAR,JAN DAN,精華液,化妝水。（圖／品牌提供）

含有超長效型玻尿酸，結合100%全植萃高效修護成分，一次達到補水保濕與修護的雙重功效，大分子玻尿酸深入肌底補水，柔嫩、增強彈性，高效持潤，在表層形成保濕防護罩，修復因乾燥而粗糙的肌膚，打造12小時長效有感保濕力，晶瑩剔透的包裝可以說是「最美精華液」。

關鍵字：

DR.WU, Der ZÖMAR, JAN DAN, 精華液, 化妝水

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