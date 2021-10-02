fb ig video ETtoday search mobile

金鐘・紅毯／許傑輝、鍾欣凌黑白配壓軸重現《婆婆》CP　網狂呼「好可愛」

>

▲▼ 許傑輝、鍾欣凌黑白配重現《婆婆》CP。（圖／三立提供）

▲許傑輝與鍾欣凌以黑白配壓軸登上紅毯。

記者張毓容／台北報導　圖／三立提供、翻攝YouTube@廣播電視金鐘獎

第56屆金鐘獎頒獎典禮紅毯，由典禮主持人視網膜和愛犬柚子拉開序幕後，最後由以《我的婆婆怎麼那麼可愛》雙雙入圍男女主角獎的許傑輝與鍾欣凌壓軸登場，兩人分別身穿黑色西裝套裝和白色蝴蝶結飾片洋裝，一黑一白同時現身，超有劇中「彩香、一哥」CP感，立馬勾起網友回憶，紛紛大喊「婆婆好可愛！」、「預祝得獎！」

▲▼ 許傑輝、鍾欣凌黑白配重現《婆婆》CP。（圖／三立提供）

▲▼ 許傑輝、鍾欣凌黑白配重現《婆婆》CP。（圖／三立提供）

以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍本屆「戲劇節目男主角獎」的許傑輝，今天攜手同劇入圍「戲劇節目女主角獎」和「兒童少年節目主持人獎」的鍾欣凌，壓軸登上金鐘紅毯。許傑輝以一套經典黑色西裝加上黑色領結，有別於劇中「一哥」形象，搭配玳瑁細框眼鏡，以俐落帥氣風格現身。

而「彩香婆婆」鍾欣凌則選擇一襲純白寬鬆洋裝，胸前的大片蝴蝶結飾片不僅搶眼，更增添可愛小女人感，胸前更以珍珠綠鑽珠寶點綴，再加上指間碩大的珍珠戒指，簡約之餘還帶有貴氣感。

▲▼許傑輝、鍾欣凌黑白配重現《婆婆》CP 。（圖／翻攝YouTube@廣播電視金鐘獎）

在事前就被許多網友看好這次可拿獎的鍾欣凌，竟自曝女兒不希望她得獎，她笑說「以前來參加這種（頒獎典禮），回家都已經半夜了，女兒跟我說：『我不要你這麼晚回來，你要陪我睡覺』，所以我答應她，這邊一結束就回去先陪她睡覺，再出去玩。」而搭擋許傑輝被問到有沒有今日有沒有帶幸運小物在身上時，立刻看向鍾欣凌笑說：「我的幸運吉祥物就在我旁邊啊～就是彩香啦！」

關鍵字：

金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 鍾欣凌, 許傑輝, 我的婆婆怎麼那麼可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘・紅毯／許傑輝、鍾欣凌黑白配壓軸重現《婆婆》CP　網狂呼「好可愛」

金鐘・紅毯／許傑輝、鍾欣凌黑白配壓軸重現《婆婆》CP　網狂呼「好可愛」

金鐘・紅毯／炎亞綸金色深V西裝有夠辣　跟吳姍儒銀色禮服較勁比美

金鐘・紅毯／炎亞綸金色深V西裝有夠辣　跟吳姍儒銀色禮服較勁比美

金鐘・紅毯／納豆「脖子以下都是腿」！褲子拉到「腋下」變長腿叔叔

金鐘・紅毯／納豆「脖子以下都是腿」！褲子拉到「腋下」變長腿叔叔

金鐘・紅毯／大霈禮服雙開到腿根　和鍾瑶PK辣腿 金鐘・紅毯／劉品言「深U露到肚臍」，渾圓美胸讓人不敢直視 金鐘・紅毯／Janet「火辣側胸」對尬溫貞菱胸前深V　上下都露太性感 金鐘・紅毯／柴犬、黃金獵犬走紅毯萌爆！穿西裝、打領結比主人還吸睛 金鐘・紅毯／《做工》薛仕凌LV西裝帥到認不出！　50歲苗可麗辣曬美腿超殺 金鐘・紅毯／劉冠廷、孫可芳偷放閃！「一暗一亮」藏玄機 金鐘・紅毯／56不能亡！許孟哲獨霸C位「西裝藏亮點」洩熟男魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面