金鐘・紅毯／許傑輝、鍾欣凌黑白配壓軸重現《婆婆》CP　網狂呼「好可愛」

▲許傑輝與鍾欣凌以黑白配壓軸登上紅毯。

記者張毓容／台北報導 圖／三立提供、翻攝YouTube@廣播電視金鐘獎

第56屆金鐘獎頒獎典禮紅毯，由典禮主持人視網膜和愛犬柚子拉開序幕後，最後由以《我的婆婆怎麼那麼可愛》雙雙入圍男女主角獎的許傑輝與鍾欣凌壓軸登場，兩人分別身穿黑色西裝套裝和白色蝴蝶結飾片洋裝，一黑一白同時現身，超有劇中「彩香、一哥」CP感，立馬勾起網友回憶，紛紛大喊「婆婆好可愛！」、「預祝得獎！」

以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍本屆「戲劇節目男主角獎」的許傑輝，今天攜手同劇入圍「戲劇節目女主角獎」和「兒童少年節目主持人獎」的鍾欣凌，壓軸登上金鐘紅毯。許傑輝以一套經典黑色西裝加上黑色領結，有別於劇中「一哥」形象，搭配玳瑁細框眼鏡，以俐落帥氣風格現身。

而「彩香婆婆」鍾欣凌則選擇一襲純白寬鬆洋裝，胸前的大片蝴蝶結飾片不僅搶眼，更增添可愛小女人感，胸前更以珍珠綠鑽珠寶點綴，再加上指間碩大的珍珠戒指，簡約之餘還帶有貴氣感。

在事前就被許多網友看好這次可拿獎的鍾欣凌，竟自曝女兒不希望她得獎，她笑說「以前來參加這種（頒獎典禮），回家都已經半夜了，女兒跟我說：『我不要你這麼晚回來，你要陪我睡覺』，所以我答應她，這邊一結束就回去先陪她睡覺，再出去玩。」而搭擋許傑輝被問到有沒有今日有沒有帶幸運小物在身上時，立刻看向鍾欣凌笑說：「我的幸運吉祥物就在我旁邊啊～就是彩香啦！」