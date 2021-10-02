金鐘・紅毯／「返校CP」互動超暖！　鄭元暢「凍齡」現身帥翻

記者王則絲／台北報導

第56屆金鐘獎頒獎典禮於今晚舉行，稍早「返校CP」王淨、曾敬驊以頒獎嘉賓身份現身星光大道紅毯，王淨穿著一身宛如迪士尼公主「貝兒」的鮮黃色大禮服，走路頻絆腳，曾敬驊便不斷替她整理裙襬，展現紳士溫暖的一面與兩人之間的好感情；鏡頭轉到鄭元暢，一踏上紅毯更令觀眾一陣驚呼，挺拔帥氣的模樣簡直超凍齡，完全看不出已是39歲的熟男。

▲王淨、曾敬驊。（圖／攝影中心、三立提供）



因演出電影《返校》而爆紅的王淨，與劇中男主角曾敬驊一同擔任本屆金鐘獎頒獎嘉賓，王淨難得選穿一襲低胸禮服，鮮黃色大禮服在紅毯上特別耀眼，曾敬驊則是身穿SAINT LAURENT 2021秋冬男裝的雙排扣菱格紋大衣，內搭燙金印花襯衫紳士現身，不過由於王淨的服裝份量重、不易行走，曾敬驊便一路替她整理裙襬，相當紳士、暖男的行為讓他受到網友們一致讚賞。

▲鄭元暢。（圖／攝影中心、三立提供）



近期以YouTube頻道「鄭元暢之不專業廚房」討論度超高的鄭元暢，同樣也以頒獎嘉賓身份現身今晚紅毯，穿著一身端莊得體的TOM FORD合身黑西裝配白襯衫，並佩戴伯爵珠寶及鑽錶，總價超過2,400萬元，低調、不喧賓奪主，憑藉188公分高挑挺拔的身材，一出場就令觀眾驚呼：「太帥！」尤其是在帥氣的顏值方面，更是被大讚：「凍齡！」完全看不出已是39歲的熟男，狀態相當好。

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