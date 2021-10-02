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金鐘・紅毯／個人意見批：炎亞綸像被洗衣機漂白過、孫可芳白禮服變衛生棉條

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▲第56屆電視金鐘獎星光大道，《36 題愛上你》主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸。（圖／攝影中心攝）▲劉冠廷、孫可芳。（圖/攝影中心）

▲炎亞綸整個人像在洗衣機被漂白過、孫可芳穿起來像是衛生棉條。（圖／攝影中心攝）

記者李薇／台北報導

第56屆金鐘獎在2日舉辦，紅毯上星光熠熠，眾男女星們比帥比美，部落客「個人意見」就認為，這次炎亞綸的Vivienne Westwood 21/22 秋冬系列金色西裝搭配金髮，就像是整個人在洗衣機裡被漂白過；孫可芳整套白色的Anna Quan長禮服，像是把一件床單搭上珠寶，展示出「衛生棉條」的效果。

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，Janet（謝怡芬）《戒指流浪記》劇組。（圖／攝影中心攝）

▲Janet非常火辣。（圖／攝影中心攝）

不只是炎亞綸跟孫可芳被批，這次穿搭可以說是紅毯最火辣的Janet，以一襲APUJAN「黑色迷宮」單片式開衩禮服展現出優雅的奧黛麗赫本風，「但是赫本吃的是早餐，她吃的是宵夜場。而從上半身的黑色片狀看起來，她宵夜吃的是御飯糰。」

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，劉品言《未來媽媽》。（圖／攝影中心攝）

▲劉品言深U直接開到肚臍。（圖／攝影中心攝）

另外，劉品言身穿一件胸前U型挖空一路開衩到肚臍上的黑色禮服，被說像是「袒胸的程度跟彌勒佛差不多」，而且有點像是天心。

▲▼ 金鐘紅毯溫貞菱。（圖／三立提供）

▲▼大霈。（圖／三立提供）

▲溫貞菱、大霈的穿搭獲得個人意見好評。（圖／三立提供）

當然也有穿得不錯的女星，像是溫貞菱的細肩帶連身褲裝，兼具性感與帥氣；大霈Demetrios Bridal Room白色禮服搭配BVLGARI珠寶和Rene Caovilla鞋子，整體搭配得宜，看起來十分亮眼；簡嫚書身穿MS IDEAS 2021 訂製系列長袖刺繡禮服，頗有復古的華麗感，MIKIMOTO的珍珠項鍊和禮服的搭配，還有服貼髮型，是很有趣的對比感。

▲▼ 簡嫚書。（圖／三立提供）

▲簡嫚書穿搭頗有復古感。（圖／攝影中心攝）

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金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 炎亞綸, 孫可芳, Janet, 劉品言, 溫貞菱, 大霈, 簡嫚書

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