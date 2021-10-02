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金鐘・紅毯／「5美」溫貞菱奪第一！混血女星擠下孫可芳、大霈神逆轉

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記者鮑璿安／台北報導

第56屆金鐘獎頒獎典禮紅毯告一段落，今夜女星造型競爭十分激烈，《ET FASHION》特別邀請旅英設計師詹朴為大家選出本屆「紅毯5美女星」，最終由孫可芳、大霈、夏朧、Janet謝怡芬、溫貞菱擠進前五名，其中溫貞菱突破重圍拿下第一名，詹朴點出關鍵，「呈現方式簡單卻與性感交疊，給人印象深刻的感覺。」

第五美 孫可芳

▲劉冠廷、孫可芳。（圖/攝影中心）

▲孫可芳。（圖／攝影中心）

女星孫可芳今年以《若是一個人》獲得二度角逐女主角，她換上Anna Quan全白長禮服展現獨有的仙氣，將優雅感散發得淋漓盡致，評審詹朴表示，她的短髮造型簡單耐看又有優雅感，選擇比較長的珍珠項鏈更是很創新的搭配。

第四美 大霈（李霈瑜）

▲▼大霈與鍾瑤 。（圖／攝影中心攝）

▲大霈。（圖／攝影中心攝）

大霈（李霈瑜）多次征戰紅毯都給人耳目一新的感受，她同樣選擇白色禮服，Demetrios Bridal Room細肩露背白色長裙搭配Rene Caovilla纏繞水鑽高跟鞋，裙裝開衩細節還會隨著走動一同延展，詹朴直言，「白色禮服和大霈的小麥膚色相對比，鞋子和禮服呈現風格很有希臘風情，禮服長度和開衩長度秀出身材剛剛好。」

第三美 夏朧

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，夏朧、《預支未來》劇組。（圖／攝影中心攝）

▲夏朧。（圖／攝影中心攝）

以《預知未來》入圍最具潛力新人獎的女星夏朧，成功擠進5美算是最大驚喜，她以平口黑色蓬裙步上紅毯，詹朴提到這屬於比較少見的裙裝類型，尤其是輪廓在台灣很少見，比較大的流線設計加上夏朧的混血顏值，整體不論是妝髪或是珠寶搭配都很特殊，讓人印象深刻。

第二美 Janet 謝怡芬

▲▼Janet。（圖／三立提供）

▲Janet。（圖／三立提供）

Janet謝怡芬這次選擇宛如奧黛麗赫本的復古風格造型，極簡設計，僅有胸前單片布料，大膽包覆胸前美背全露，禮服出自APUJAN「黑色迷宮」詹朴之手，另外還佩戴總價約1,800萬元的De Beers珠寶。詹朴提到，她搭配上黑色長手套，呈現極簡模樣，「性感之餘又率真」。

第一美 溫貞菱

▲▼ 金鐘紅毯溫貞菱。（圖／三立提供）

▲溫貞菱。（圖／三立提供）

紅毯第一美由溫貞菱拿下，她以MS IDEAS 2021訂製系列褲裝亮相，深V加上大露美背的剪裁，成為今晚紅毯少有的帥美風格，詹朴表示：「呈現出簡單、性感交疊的方式，融合她的自信度，讓人印象深刻。」拿下第一的關鍵就是，溫貞菱穿著方式整體氣質都是交互呼應，非常完美。

▲第56屆金鐘獎頒獎典禮星光大道評審APUJAN 品牌創意總監詹朴。（圖／ETtoday製圖）

▲第56屆金鐘獎頒獎典禮星光大道評審APUJAN 品牌創意總監詹朴。（圖／ETtoday製圖）

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關鍵字：

金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道

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