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金鐘・紅毯／「5帥」炎亞綸、鄭元暢被「年輕男星」打敗　薛仕凌進榜！

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記者王則絲／台北報導

第56屆金鐘獎星光大道已於稍早落幕，《ET FASHION》這回邀請到國際知名設計師「詹朴」來替大家評選出本屆紅毯「5美5帥」，以下「5帥」結果已出爐，第一名意外的由最年輕的曾敬驊拿下，打敗位居二、三名的炎亞綸與鄭元暢，第四名則是一向擁有高衣Q的劉冠廷，甫確認奪下最佳男配角獎的薛仕凌，也一舉擠進5帥榜單！

第五帥 薛仕凌

以《做工的人》一齣戲劇拿下最佳男配角獎項的薛仕凌，今晚選穿LOUIS VUITTON的條紋西裝套裝，靠著身材優勢，將略顯寬版的落地褲裝駕馭得很好，詹朴認為這套服裝很有趣，「釦子設計很有巧思」，卡通角色Zoooom的扣飾點綴，很有視覺上的變化。

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，薛仕凌。（圖／攝影中心攝）

▲▼薛仕凌。（圖／三立提供）

▲薛仕凌。（圖／攝影中心、三立提供）

第四帥 劉冠廷

入圍迷你劇集最佳男主角的劉冠廷，今日一身BALMAIN深藍西裝配黑色襯衫內搭登場，胸前別上近450萬元卡地亞美洲豹鑽石胸針，成為搶眼亮點，詹朴提到：「以不扣扣子的方式來穿比較特別，造型上沒什麼問題。」與第三或是第五名的差距基本上不大，都很好看。

▲▼ 劉冠廷。（圖／三立提供）

▲劉冠廷。（圖／三立提供）

第三帥 鄭元暢

久違露面的鄭元暢今晚以頒獎嘉賓身份現身，身上的TOM FORD西裝端莊得體，詹朴評論這套服裝：「就是比較基本、正統，非常簡單、合身，是很適合他的身形剪裁。」讓他感覺回到了西裝的基本概念，即便設計很簡單、很俐落，只要找到適合的剪裁就能很驚艷。

▲▼金鐘紅毯鄭元暢。（圖／三立提供）

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，鄭元暢。（圖／攝影中心攝）

▲鄭元暢。（圖／三立提供、攝影中心）

第二帥 炎亞綸

今晚炎亞綸一現身便引起一陣驚呼，他將頭髮染白了，來搭配一身Vivienne westwood的金色西裝套裝，用深V的巧思耍性感，詹朴讚整體色系、選擇很特別，都可以互相呼應，並點出：「較為垂墜風格的服裝顯得比較出眾，但穿起來是調和的。」

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，《36 題愛上你》主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸。（圖／攝影中心攝）

▲▼炎亞綸。（圖／三立提供）

▲炎亞綸。（圖／攝影中心、三立提供）

第一帥 曾敬驊

以頒獎嘉賓身份來到本屆金鐘獎的曾敬驊，以僅23歲的年輕之姿奪下本次評選第一帥！他身穿SAINT LAURENT今年秋冬的黑色雙排扣菱格紋大衣，成為詹朴青睞他的原因之一：「他選擇的是長版的大衣，正式卻蠻特別。」與在場的其他男星頗有區隔，且「並不是搭配領帶或領結，而是以搭配項鍊的方式呈現，一樣是可以很適合金鐘獎這樣的場合。」 

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，曾敬驊、王淨。（圖／攝影中心攝）

▲曾敬驊。（圖／攝影中心）

▲第56屆金鐘獎頒獎典禮星光大道評審APUJAN 品牌創意總監詹朴。（圖／ETtoday製圖）

▲第56屆金鐘獎頒獎典禮星光大道評審APUJAN 品牌創意總監詹朴。（圖／ETtoday製圖）

►金鐘・紅毯／「5美」溫貞菱奪第一！混血女星擠下孫可芳、大霈神逆轉

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關鍵字：

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