▲炎亞綸敞胸秀Tiffany項鍊，非常吸睛。（圖／攝影中心）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金鐘獎珠寶穿搭，明星們不約而同選擇華麗項鍊為搭配重點，但絕非女星才懂得戴珠寶搶鏡，炎亞綸刻意敞胸疊戴兩條總值超過千萬元的Tiffany項鍊，氣場強壓眾女星。拿下迷你劇集電視電影女配角獎的小薰（黃瀞怡）同樣戴Tiffany，且珠寶總值高達67,160,000元為全場最貴氣，但可惜服裝不夠出色而撐不出氣勢。

▲小薰是本屆金鐘獎穿戴珠寶行頭最高價的女星，身上Tiffany珠寶總值67,160,000元。（圖／三立提供）



▲Tiffany鉑金鑲嵌主石逾10克拉梨形切割鑽石戒指（左）約51,910,000元，18K金鑲嵌黃鑽與白鑽手鍊8,170,000元。



全場最貴氣的小薰光是Tiffany鉑金鑲嵌主石逾10克拉梨形切割鑽石戒指，就要價51,910,000元，她同時佩戴黃鑽與白鑽手鍊與鑽石耳環，但在紅毯上難被看見，唯她手握金鐘獎座之時，食指上的10克拉大鑽戒才成功贏得目光。

▲炎亞綸疊戴Tiffany 18K金鑲嵌黃鑽與白鑽項鍊17,970,000元。（圖／Tiffany提供）

奢華大器的項鍊是吸睛利器，總是勇於挑戰新潮造型的炎亞綸，疊戴Tiffany黃鑽項鍊與鑽石長鍊，輕鬆贏過一票女星，與他一起走紅毯的吳姍儒不能輸，以深V剪裁禮服搭配伯爵（PIAGET）要價超過2000萬元的Sunlight Journey系列藍色碧璽鑽石頂級珠寶項鍊，彩色寶石迷人色調為她增添亮點。

▲吳姍儒佩戴伯爵總值約34,200,000元珠寶華麗登場。（圖／攝影中心）





▲吳姍儒戴的伯爵Sunlight Journey系列藍色碧璽鑽石頂級珠寶項鍊，20,800,000元。（圖／伯爵提供）

Janet與簡嫚書則以復古優雅造型現身紅毯，不過Janet多了點心機，黑色禮服加大辣，露出側胸與美背，她同時戴上De Beers Arpeggia 高級珠寶18K玫瑰金五行鑽石項鍊，盡顯她的活潑性格；簡嫚書則化身復古女伶，搭配MIKIMOTO日本Akoya珍珠頸鍊，中央點綴一顆約15.00mm的南洋珍珠彰顯分量感。

▲Janet復古又性感的造型，配上De Beers總值約1800萬元的珠寶。



▲Janet搭配De Beers Arpeggia 高級珠寶18K玫瑰金五行鑽石項鍊，約 5,550,000元。





▲簡嫚書戴MIKIMOTO珍珠與鑽石珠寶優雅復古。（圖／三立提供）





▲簡嫚書佩戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列珍珠頸鍊，1,550,000元



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