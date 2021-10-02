金鐘･時尚／男星搶戴陀飛輪錶當貴公子　鄭元暢2150萬鑽錶拔頭籌

▲鄭元暢在紅毯上秀出上千萬元的伯爵陀飛輪鑽錶。（圖／攝影中心）

記者陳雅韻／台北報導

出席第56屆金鐘獎頒獎典禮的男星們，多數都選擇黑色正裝出席盛會，且不約而同搭配珠寶胸針、鑽戒或名錶彰顯時尚感，當中名模出身的鄭元暢最貴氣，身穿Tom Ford西裝並配上要價21,500,000元的伯爵（PIAGET）陀飛輪鑽錶，他不時彎著手秀錶，一派貴公子風範。

▲鄭元暢佩戴的伯爵Polo Emperador系列飛行陀飛輪自動上鍊鑽錶，21,500,000元。（圖／伯爵提供）

鄭元暢所戴的伯爵Polo Emperador系列飛行陀飛輪自動上鍊頂級珠寶鑽石腕錶，以複雜機芯為面盤，顯露陀飛輪裝置與微型自動盤的環圈均鑲鑽標示，更驚人的是錶圈與錶耳均鑲滿梯鑽，耀眼奪目。

▲去年金鐘獎視帝姚淳耀一身黑搭配伯爵名錶與珠寶。（圖／攝影中心）





▲姚淳耀戴伯爵Altiplano系列藍色漆面錶盤飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕錶，3,620,000元。（圖／伯爵提供）

不僅鄭元暢選戴陀飛輪錶，去年奪得視帝的姚淳耀與擔任本屆金鐘獎評審的溫昇豪，都戴此複雜功能錶款參與盛會，姚淳耀選戴伯爵Altiplano系列藍色漆面錶盤飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕錶；溫昇豪則戴寶格麗（BVLGARI）OCTO FINISSIMO TOURBILLON超薄陀飛輪腕錶，機芯厚度僅1.95mm，完美貼合手腕。

▲擔任金鐘獎評審的溫昇豪帥氣出席盛會，佩戴寶格麗珠寶與名錶。（圖／伊林娛樂提供）





▲溫昇豪戴寶格麗OCTO FINISSIMO TOURBILLON超薄陀飛輪腕錶，3,310,000元。（圖／寶格麗提供）

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