金鐘・妝髮／3美出爐！夏朧爆冷拿第一、Janet致敬赫本超亮眼

▲金鐘紅毯妝髮三美出爐。（圖／攝影中心，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星想要紅毯出奇制勝，除了挑對戰服，妝髮更是整體加分關鍵，得宜的髮型和出色的妝容，能為禮服增色不少，《ET FASHION》這次邀請化妝師王盈喬挑出紅毯妝髮三美，一起來看看有誰進榜？

▲夏朧仙氣飄飄驚艷紅毯。

第1名 夏朧

角逐最佳潛力新人獎的中法混血兒夏朧，以深邃五官搭配高級感妝髮，榮登第一美。化妝師王盈喬表示，最高段的妝髮應該看起來就像與生俱來，典禮妝髮過度表現反而容易出錯。夏朧的黑色禮服，若搭配紅唇會顯得譁眾取寵，因此簡單點綴氣色，勾勒出氣質，整體感就很有特色。

▲Janet醒目造型很吸睛。

第2名 Janet

王盈喬分享，第一眼就能發現Janet的妝髮是想要和奧黛麗赫本致敬，復古風的妝髮搭配禮服，相當得宜。她指出復古造型，並不是大家都能輕鬆駕馭，弄不好會使得老氣俗艷。她也提醒大家畫紅唇建議挑選霧面質地，記得唇緣邊框要「霧化」，才能看起來減齡又時尚大氣。

▲大霈紅毯自信登場。

第3名 大霈

大霈的白色禮服搭配健康膚色，第一眼就讓人眼睛一亮。仔細觀察她的妝容也相當精緻，眉毛能看出根根分明的毛流感，眼妝的臥蠶陰影也畫得恰到好處，眼妝不濃厚卻很有神。低馬尾像是隨手綁起的自然感，垂墜髮絲看起來很舒服。