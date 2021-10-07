人生必吃的Buffet！艾美探索廚房、原素食府吃到飽下殺490元起

文／C編

年末即將到來，想要好好犒賞自己，大吃一頓是蠻舒壓的選擇，「Her森森」推出兩家吃到飽餐廳的餐券，有寒舍艾美酒店探索廚房午晚餐Buffet、原素食府素食百匯吃到飽，最低價490元起，在疫情逐漸穩定之際，約會、聚餐都適合。

▼▼點圖爽爽吃▼▼

▲寒舍艾美探索廚房、原素食府素食百匯吃到飽，優惠價490元起，點我購買。

【寒舍艾美酒店探索廚房】午晚餐Buffet，原價1859元、特價1288元

寒舍艾美酒店的探索廚房午晚餐被譽爲「人生中一定要去吃一次」的Buffet，因為東西實在太超值，一個人1288元敞開了胃吃真的超划算，而且從現在開始，午晚餐餐期限量供應清蒸龍蝦，可以搭配北海道生食級干貝以及海膽魚子醬，大海的鮮甜融進嘴裡，簡直有夠爽！

不只有清蒸龍蝦，從美國重金引進Robata爐烤設備，嚴選季節食材包含烤扇貝、烤羊排、日式一夜干、烤戰斧豬排、烤透抽等；亞洲風味菜式還有煙燻雞、片皮鴨，當然現切生魚片及繽紛海鮮散壽司也是必吃美味，真的要餓幾餐再去大吃一頓。

▼▼點圖爽爽吃▼▼

▲寒舍艾美探索廚房、原素食府素食百匯吃到飽，優惠價490元起，點我購買。

【原素食府】素食百匯吃到飽，原價649元、特價490元

吃素的人別以為吃到飽是葷食者的專利，原素食府提供提供百種以上的珍饌，包括：當令時蔬沙拉、私房菜餚、汆燙熱炒、切仔麵、蔬菜麻辣鍋、精緻烹調時蔬、炒冰、異國料理、港式糕點、各式湯品、現烤披薩、義大利麵及燉飯，可以說是你想得到的通通都有。

另外，推陳出新多種手感烘焙中西糕點，即使是不吃素的人看到這些上百種珍饌，都跟著餓了起來，絕對是素食聚餐的首選。