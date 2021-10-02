金鐘・妝髮／女星都靠「龍鬚瀏海」搶鏡！溫貞菱帥美、Sandy搭紅唇展女神氣勢

▲今晚不少女星都以時尚「龍鬚瀏海」打造亮點。

記者張毓容／台北報導 圖／攝影中心、三立電視提供

第56屆電視金鐘獎星光大道以《婆婆》CP許傑輝和鍾欣凌壓軸登場，掀起紅毯高潮後完美落幕。今年女星們來勢洶洶，禮服造型一個比一個美之外，連妝容髮型都很有看頭，尤其是瀏海，不少女星都不約而同選擇了「龍鬚瀏海」，不論是性感、帥氣或柔美風格都很搭，立馬增添時尚感，更為整體造型增添新亮點。

溫貞菱



近日以公視大劇《斯卡羅》讓人氣再攀升的溫貞菱，今天擔任頒獎嘉賓現身金鐘獎，被許多網友視為「文青女神」的她選穿MS IDEAS 2021訂製系列細帶連身褲禮服，胸前深V加大露美背的剪裁，罕見大秀好身材。她以乾淨妝容搭配All back濕髮，尤其是額前的龍鬚瀏海更是點睛之處，讓整體造型不僅性感，更增添俐落率性感，又帥又美的造型超吸睛。

吳姍儒



已拿下2屆金鐘獎主持人獎座，這次又與「國師」唐綺陽、炎亞綸共同入圍「綜藝節目主持人獎」的Sandy吳姍儒，今日以一襲深V銀灰色Jillbridal土耳其訂製禮服，搭配要價兩千萬的頂級珠寶項鍊，性感現身。不僅禮服搶眼，她也以All back髮型搭配霸氣紅唇展現時尚氣勢，額前更抽出兩根「龍鬚瀏海」，不僅讓性感造型多了優雅知性，更讓容易顯得「無聊」的平放長髮多了獨特感。

簡嫚書



以《她們創業的那些鳥事》入圍本屆「戲劇女配角獎」的簡嫚書，今晚身穿MS IDEARS鏤空手工刺繡長禮服現身，合身剪裁加上透膚設計勾勒出曼妙好身材，搭配珍珠項鍊，優雅又性感超襯她的氣質。為了增添氣勢，她少見畫上紅唇更搭配抓濕的龍鬚瀏海，提升時尚感的同時，也讓短髮造型感更豐富。

除了以上3位女星，入圍《戒指流浪記》「迷你劇集（電視電影）女主角」的林予晞和以《預知未來》入圍最具潛力新人獎的夏朧，整體造型都走優雅知性風的兩人也不約而同選擇「龍鬚瀏海」點綴造型，就連唇色也都選用優雅溫柔的裸粉橘，更襯出兩人的仙女氣質。

此外，連小薰（黃瀞怡）和大霈（李霈瑜）也都以變化型龍鬚瀏海現身，今晚女星不管是走性感風、優雅知性或仙女風，都能看到龍鬚瀏海的身影，可說是本屆女星妝髮必備「幸運物」啊！