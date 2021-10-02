fb ig video ETtoday search mobile

金鐘・妝髮／女星都靠「龍鬚瀏海」搶鏡！溫貞菱帥美、Sandy搭紅唇展女神氣勢

>

▲▼金鐘・妝髮／女星瀏海太搶鏡。（圖／攝影中心）

▲今晚不少女星都以時尚「龍鬚瀏海」打造亮點。

記者張毓容／台北報導　圖／攝影中心、三立電視提供

第56屆電視金鐘獎星光大道以《婆婆》CP許傑輝和鍾欣凌壓軸登場，掀起紅毯高潮後完美落幕。今年女星們來勢洶洶，禮服造型一個比一個美之外，連妝容髮型都很有看頭，尤其是瀏海，不少女星都不約而同選擇了「龍鬚瀏海」，不論是性感、帥氣或柔美風格都很搭，立馬增添時尚感，更為整體造型增添新亮點。

▲▼金鐘・妝髮／女星瀏海太搶鏡。（圖／攝影中心）

溫貞菱

近日以公視大劇《斯卡羅》讓人氣再攀升的溫貞菱，今天擔任頒獎嘉賓現身金鐘獎，被許多網友視為「文青女神」的她選穿MS IDEAS 2021訂製系列細帶連身褲禮服，胸前深V加大露美背的剪裁，罕見大秀好身材。她以乾淨妝容搭配All back濕髮，尤其是額前的龍鬚瀏海更是點睛之處，讓整體造型不僅性感，更增添俐落率性感，又帥又美的造型超吸睛。

▲▼ 金鐘・妝髮／女星瀏海太搶鏡。（圖／三立電視提供）

吳姍儒

已拿下2屆金鐘獎主持人獎座，這次又與「國師」唐綺陽、炎亞綸共同入圍「綜藝節目主持人獎」的Sandy吳姍儒，今日以一襲深V銀灰色Jillbridal土耳其訂製禮服，搭配要價兩千萬的頂級珠寶項鍊，性感現身。不僅禮服搶眼，她也以All back髮型搭配霸氣紅唇展現時尚氣勢，額前更抽出兩根「龍鬚瀏海」，不僅讓性感造型多了優雅知性，更讓容易顯得「無聊」的平放長髮多了獨特感。

▲▼ 金鐘・妝髮／女星瀏海太搶鏡。（圖／三立電視提供）

簡嫚書

以《她們創業的那些鳥事》入圍本屆「戲劇女配角獎」的簡嫚書，今晚身穿MS IDEARS鏤空手工刺繡長禮服現身，合身剪裁加上透膚設計勾勒出曼妙好身材，搭配珍珠項鍊，優雅又性感超襯她的氣質。為了增添氣勢，她少見畫上紅唇更搭配抓濕的龍鬚瀏海，提升時尚感的同時，也讓短髮造型感更豐富。

▲▼金鐘・妝髮／女星瀏海太搶鏡。（圖／攝影中心）

▲▼金鐘・妝髮／女星瀏海太搶鏡。（圖／攝影中心）

除了以上3位女星，入圍《戒指流浪記》「迷你劇集（電視電影）女主角」的林予晞和以《預知未來》入圍最具潛力新人獎的夏朧，整體造型都走優雅知性風的兩人也不約而同選擇「龍鬚瀏海」點綴造型，就連唇色也都選用優雅溫柔的裸粉橘，更襯出兩人的仙女氣質。

▲▼金鐘・妝髮／女星瀏海太搶鏡。（圖／攝影中心）

此外，連小薰（黃瀞怡）和大霈（李霈瑜）也都以變化型龍鬚瀏海現身，今晚女星不管是走性感風、優雅知性或仙女風，都能看到龍鬚瀏海的身影，可說是本屆女星妝髮必備「幸運物」啊！

關鍵字：

金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 妝髮, 妝容, 髮型, 女星

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘・妝髮／女星都靠「龍鬚瀏海」搶鏡！溫貞菱帥美、Sandy搭紅唇展女神氣勢

金鐘・妝髮／女星都靠「龍鬚瀏海」搶鏡！溫貞菱帥美、Sandy搭紅唇展女神氣勢

金鐘･時尚／男星搶戴陀飛輪錶當貴公子　鄭元暢2150萬鑽錶拔頭籌

金鐘･時尚／男星搶戴陀飛輪錶當貴公子　鄭元暢2150萬鑽錶拔頭籌

金鐘・妝髮／3美出爐！夏朧爆冷拿第一、Janet致敬赫本超亮眼

金鐘・妝髮／3美出爐！夏朧爆冷拿第一、Janet致敬赫本超亮眼

金鐘・紅毯／「5帥」炎亞綸、鄭元暢被「年輕男星」打敗　薛仕凌進榜！ 金鐘・紅毯／簡嫚書超辣身材藏不住、李沐就愛黑白色 金鐘･時尚／女星戴全場最貴珠寶沒被看見　慘被炎亞綸搶風頭　 金鐘・紅毯／「返校CP」互動超暖！　鄭元暢「凍齡」現身帥翻 金鐘・紅毯／許傑輝、鍾欣凌黑白配壓軸重現《婆婆》CP　網狂呼「好可愛」 金鐘・紅毯／炎亞綸金色深V西裝有夠辣　跟吳姍儒銀色禮服較勁比美 金鐘・紅毯／納豆「脖子以下都是腿」！褲子拉到「腋下」變長腿叔叔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面