金鐘・時尚／吳姍儒禮服太貼身「小腹微凸」　遭網質疑飄孕味？

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第56屆金鐘獎頒獎典禮上，炎亞綸、吳姍儒（Sandy）、唐綺陽以《36題愛上你》奪下綜藝節目主持人獎，有別於紅毯造型，吳姍儒換上了另一套平口漸層禮服，相當華麗，不過貼身的剪裁讓小腹些微現形，許多網友便質疑是否「飄孕味」？形成典禮外八卦話題；炎亞綸則是換下浮誇金裝，改穿渲染風西裝造型，但依然是十分亮眼有型。

▲炎亞綸、吳姍儒（Sandy）、唐綺陽以《36題愛上你》奪下綜藝節目主持人獎。（圖／三立提供）



吳姍儒於星光紅毯上選穿Jillbridal土耳其訂製銀色「開胸」禮服，典禮時迅速換了另一套造型，以一身紫金漸層平口禮服亮相，沿著腰身曲線服貼而下，以些微魚尾的輪廓裙襬收尾，相當華麗且優美，並佩戴Buccellati祖母綠鑽石耳環、鑽石戒指以及手鐲，行頭總價近1,500萬元。

▲吳姍儒貼身禮服讓小腹現形，遭網友質疑是否飄孕味。（圖／三立提供）



不過鏡頭下眼尖的網友就發現，吳姍儒的小腹在貼身禮服下似乎現形了，尤其是在側面的鏡頭裡更加明顯，加上近期傳出的婚訊，不免讓網友們產生聯想：「是懷孕了嗎？」意外形成典禮之外的話題。

▲炎亞綸換裝造型。（圖／三立提供）



炎亞綸於典禮上則是換上另一套來自LOUIS VUITTON的西裝造型，黑、藍色調渲染的效果，不改他貴氣、浮誇的風格，但是顯得更為沈穩，珠寶行頭部分依然有Tiffany & Co.加持。

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