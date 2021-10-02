fb ig video ETtoday search mobile

金鐘・時尚／吳姍儒禮服太貼身「小腹微凸」　遭網質疑飄孕味？

>

編輯／JJ

第56屆金鐘獎頒獎典禮上，炎亞綸、吳姍儒（Sandy）、唐綺陽以《36題愛上你》奪下綜藝節目主持人獎，有別於紅毯造型，吳姍儒換上了另一套平口漸層禮服，相當華麗，不過貼身的剪裁讓小腹些微現形，許多網友便質疑是否「飄孕味」？形成典禮外八卦話題；炎亞綸則是換下浮誇金裝，改穿渲染風西裝造型，但依然是十分亮眼有型。

▲▼炎亞綸、吳姍儒、唐綺陽金鐘後台 。（圖／三立提供）

▲炎亞綸、吳姍儒（Sandy）、唐綺陽以《36題愛上你》奪下綜藝節目主持人獎。（圖／三立提供）

吳姍儒於星光紅毯上選穿Jillbridal土耳其訂製銀色「開胸」禮服，典禮時迅速換了另一套造型，以一身紫金漸層平口禮服亮相，沿著腰身曲線服貼而下，以些微魚尾的輪廓裙襬收尾，相當華麗且優美，並佩戴Buccellati祖母綠鑽石耳環、鑽石戒指以及手鐲，行頭總價近1,500萬元。

▲炎亞綸、Sandy吳姍儒、視網膜《這是綜藝新視代》。（圖／翻攝YouTube／廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲炎亞綸、Sandy吳姍儒、視網膜《這是綜藝新視代》。（圖／翻攝YouTube／廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲吳姍儒貼身禮服讓小腹現形，遭網友質疑是否飄孕味。（圖／三立提供）

不過鏡頭下眼尖的網友就發現，吳姍儒的小腹在貼身禮服下似乎現形了，尤其是在側面的鏡頭裡更加明顯，加上近期傳出的婚訊，不免讓網友們產生聯想：「是懷孕了嗎？」意外形成典禮之外的話題。

▲▼炎亞綸、吳姍儒、唐綺陽。（圖／三立提供）

▲炎亞綸換裝造型。（圖／三立提供）

炎亞綸於典禮上則是換上另一套來自LOUIS VUITTON的西裝造型，黑、藍色調渲染的效果，不改他貴氣、浮誇的風格，但是顯得更為沈穩，珠寶行頭部分依然有Tiffany & Co.加持。

►金鐘・紅毯／「5帥」炎亞綸、鄭元暢被「年輕男星」打敗　薛仕凌進榜！

►金鐘・紅毯／「返校CP」互動超暖！　鄭元暢「凍齡」現身帥翻

關鍵字：

金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 吳姍儒, 炎亞綸, Sandy

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

金鐘・紅毯／網頒最配CP《返校》輸了！這對交往12年「黑白禮服」放閃奪冠

金鐘・紅毯／網頒最配CP《返校》輸了！這對交往12年「黑白禮服」放閃奪冠

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝，越喝越累是警訊

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝，越喝越累是警訊

「4星座」氣頭上誰也勸不聽！獅子竟不是第一、天秤跌破眼鏡 金鐘・時尚／吳姍儒禮服太貼身「小腹微凸」　遭網質疑飄孕味？ 國外網傳「月亮夜景圖」心測　挑一張「最順眼的」看出你的黑暗面 歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害 金鐘・紅毯／「5帥」炎亞綸、鄭元暢被「年輕男星」打敗　薛仕凌進榜！ 金鐘・紅毯／「5美」溫貞菱奪第一！混血女星擠下孫可芳、大霈神逆轉 金鐘・紅毯／炎亞綸無懸念奪網友票選最帥　簡嫚書性感造型險勝小薰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面