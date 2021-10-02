金鐘･時尚／《天橋》朱軒洋脫風衣秀「戰裙」　狠甩大把西裝男星

▲朱軒洋（中）與《天橋上的魔術師》劇組一起走紅毯時，還穿著Burberry風衣。（圖／三立提供）



記者陳雅韻／台北報導

如果嫌男星在金鐘獎紅毯只穿正裝太無聊，那一定要看看《天橋上的魔術師》22歲男星朱軒洋的造型，他本來與劇組一起走紅毯時穿著Burberry風衣，幾乎淹沒在人群之中，等到風衣一脫拍獨照，才讓人有「哇」的耳目一新感受，露出Burberry無袖星星圖案裙裝，胸前還戴了伯爵（PIAGET）像太陽又像徽章的項鍊，讓部落客「個人意見」認為「是得到最佳勇氣獎的意思」。

▲外套一脫，朱軒洋露出星星圖案的Burberry秋冬新裝。（圖／三立提供）

朱軒洋選穿Burberry 2021無袖洋裝搭配長褲，頗像戰士的造型在紅毯上很突出，他從頭到尾都一臉酷，但突然擺出YA的手勢，洩露他大男孩的調皮性格，部落客「Mr. 布雷蕭」讚他至少敢嘗試，加上臉很帥，成功吸引目光。

▲朱軒洋一臉酷，比出YA手勢。（圖／三立提供）





▲模特兒於秀上示範同套Burberry服裝還背著雨傘。（圖／Burberry提供）



而在Burberry大秀中，模特兒示範朱軒洋這套星星裝時還背著雨傘，他參加金鐘獎沒照著秀場造型，改搭配伯爵8,950,000元的Golden Oasis系列紅寶石及鑽石頂級珠寶墜，搶眼墜飾落在衣服的星星圖案中央，的確有戴著獎章的感覺。

▲朱軒洋戴伯爵Golden Oasis系列紅寶石及鑽石頂級珠寶墜，8,950,000元。（圖／伯爵）



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