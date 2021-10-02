fb ig video ETtoday search mobile

金鐘･時尚／《天橋》朱軒洋脫風衣秀「戰裙」　狠甩大把西裝男星

>

▲▼ 朱軒洋 。（圖／三立提供）

▲朱軒洋（中）與《天橋上的魔術師》劇組一起走紅毯時，還穿著Burberry風衣。（圖／三立提供）

記者陳雅韻／台北報導

如果嫌男星在金鐘獎紅毯只穿正裝太無聊，那一定要看看《天橋上的魔術師》22歲男星朱軒洋的造型，他本來與劇組一起走紅毯時穿著Burberry風衣，幾乎淹沒在人群之中，等到風衣一脫拍獨照，才讓人有「哇」的耳目一新感受，露出Burberry無袖星星圖案裙裝，胸前還戴了伯爵（PIAGET）像太陽又像徽章的項鍊，讓部落客「個人意見」認為「是得到最佳勇氣獎的意思」。

▲▼ 朱軒洋 。（圖／三立提供）

▲外套一脫，朱軒洋露出星星圖案的Burberry秋冬新裝。（圖／三立提供）

朱軒洋選穿Burberry 2021無袖洋裝搭配長褲，頗像戰士的造型在紅毯上很突出，他從頭到尾都一臉酷，但突然擺出YA的手勢，洩露他大男孩的調皮性格，部落客「Mr. 布雷蕭」讚他至少敢嘗試，加上臉很帥，成功吸引目光。

▲▼ 朱軒洋 。（圖／三立提供）

▲朱軒洋一臉酷，比出YA手勢。（圖／三立提供）

▲▼ Burberry,Piaget 。（圖／公關照）

▲模特兒於秀上示範同套Burberry服裝還背著雨傘。（圖／Burberry提供）

而在Burberry大秀中，模特兒示範朱軒洋這套星星裝時還背著雨傘，他參加金鐘獎沒照著秀場造型，改搭配伯爵8,950,000元的Golden Oasis系列紅寶石及鑽石頂級珠寶墜，搶眼墜飾落在衣服的星星圖案中央，的確有戴著獎章的感覺。

▲▼ Burberry,Piaget 。（圖／公關照）

▲朱軒洋戴伯爵Golden Oasis系列紅寶石及鑽石頂級珠寶墜，8,950,000元。（圖／伯爵）
 

►金鐘・紅毯／個人意見批：炎亞綸像被洗衣機漂白過、孫可芳白禮服變衛生棉條

►金鐘･時尚／男星搶戴陀飛輪錶當貴公子　鄭元暢2150萬鑽錶拔頭籌

►金鐘･時尚／小薰戴全場最貴珠寶沒被看見　慘被炎亞綸搶風頭　

關鍵字：

金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 朱軒洋, Burberry

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘・妝髮／女星都靠「龍鬚瀏海」搶鏡！溫貞菱帥美、Sandy搭紅唇展女神氣勢

金鐘・妝髮／女星都靠「龍鬚瀏海」搶鏡！溫貞菱帥美、Sandy搭紅唇展女神氣勢

金鐘･時尚／男星搶戴陀飛輪錶當貴公子　鄭元暢2150萬鑽錶拔頭籌

金鐘･時尚／男星搶戴陀飛輪錶當貴公子　鄭元暢2150萬鑽錶拔頭籌

金鐘・妝髮／3美出爐！夏朧爆冷拿第一、Janet致敬赫本超亮眼

金鐘・妝髮／3美出爐！夏朧爆冷拿第一、Janet致敬赫本超亮眼

金鐘・紅毯／「5帥」炎亞綸、鄭元暢被「年輕男星」打敗　薛仕凌進榜！ 金鐘・紅毯／簡嫚書超辣身材藏不住、李沐就愛黑白色 金鐘･時尚／女星戴全場最貴珠寶沒被看見　慘被炎亞綸搶風頭　 金鐘・紅毯／「返校CP」互動超暖！　鄭元暢「凍齡」現身帥翻 金鐘・紅毯／許傑輝、鍾欣凌黑白配壓軸重現《婆婆》CP　網狂呼「好可愛」 金鐘・紅毯／炎亞綸金色深V西裝有夠辣　跟吳姍儒銀色禮服較勁比美 金鐘・紅毯／納豆「脖子以下都是腿」！褲子拉到「腋下」變長腿叔叔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面