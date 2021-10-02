金鐘・紅毯／網頒最配CP《返校》輸了！這對交往12年「黑白禮服」放閃奪冠

記者鮑璿安／台北報導

第56屆金鐘獎頒獎典禮星光熠熠，其中也有不少「螢幕CP組合」先後走上紅毯，包括劉冠廷與孫可芳 、姚淳耀與李沐、王淨與曾敬樺、許傑輝與鐘欣凌，此次《ET FASHION》特別召集近萬名粉絲一同票選，選出「本屆紅毯最速配CP」，結果不負眾望，由愛情長跑12年的情侶檔劉冠廷與孫可芳勝出，最受觀眾喜愛拿下第一名。

▲劉冠廷、孫可芳獲得網友票選紅毯最速配CP。（圖/攝影中心）

《ET FASHION》邀請粉絲一同票選第56屆金鐘獎紅毯最速配CP，最終由劉冠廷與孫可芳獲勝，以9.75高分（滿分10分）勝出。兩人交往長達12年，差一歲姐弟戀外型超速配。本次紅毯上，劉冠廷穿著BALMAIN排扣西裝呈現簡潔帥度，女友孫可芳同樣延續極簡效果，一件Anna Quan全白落地禮服巧妙展現身材曲線，此次紅毯雖沒有同框，但「一黑一白」禮服也是搭配到位，很有情侶效果。

▲《返校》曾敬驊（右）、王淨。（圖／攝影中心攝、三立提供）

《返校》演員王淨與曾敬樺以9.61分緊追在後，收下紅毯最速配CP第二名，兩人挽手親密步上紅毯，王淨選擇頗具公主效果的黃色蓬裙，一旁的曾敬樺則簡單許多，全力襯托出王淨的光彩，他身穿SAINT LAURENT 2021秋冬男裝的雙排扣菱格紋大衣，內搭燙金印花襯衫紳士現身，還不忘幫王淨拉裙襬，紳士舉動成功圈粉許多網友。

▲鍾欣凌、許傑輝以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍金鐘男女主角。（圖／三立提供）





▲姚淳耀（左）、李沐也是觀眾喜愛的CP組合。（圖／攝影中心攝）

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