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金鐘・紅毯／炎亞綸無懸念奪網友票選最帥　簡嫚書性感造型險勝小薰

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▲▼ 網友票選炎亞綸奪最帥、簡嫚書最美。（圖／三立提供）

▲《ET FASHION》邀請網友票選本屆金鐘紅毯造型，由炎亞綸、簡嫚書奪下最帥及最美。。

記者張毓容／台北報導　圖／攝影中心、三立電視提供

第56屆金鐘獎星光大道於稍早前完美落幕，《ET FASHION》再度邀請網友化身「評審團」，以滿分10分為基準，票選自己心中的紅毯最美及最帥。結果出爐，換上亮眼銀灰色新髮型的炎亞綸力壓劉冠廷成為網友公認最帥，而網友票選「紅毯最美」則由剛奪下「戲劇節目女配角」的簡嫚書險勝緊追在後的小薰（黃瀞怡）。

▲▼ 網友票選炎亞綸奪最帥、簡嫚書最美。（圖／三立提供）

▲▼網友票選炎亞綸奪最帥、簡嫚書最美。（圖／攝影中心）

▲炎亞綸從髮型到穿搭都很搶眼，帥翻網友。

＃網友票選紅毯最帥：炎亞綸，平均9.66分

炎亞綸今晚搭擋「國師」唐綺陽、吳姍儒走上紅毯，光是一頭帥氣銀灰色新髮型就引發驚呼，搭配一身Vivienne westwood 21/22秋冬系列的金色西裝，整體造型色系很亮眼，尤其深V設計大方露出精壯胸膛，不僅在一眾安全牌穿搭的男藝人中顯得超突出，胸前更疊戴兩條總值超過千萬元的Tiffany項鍊，帥氣十足更充滿性感魅力，讓網友看得目不轉睛，最終以9.66高分奪下票選第一，讓緊追在後的劉冠廷（9.48分）和鄭元暢（9.4分）落居二、三名。

▲▼ 網友票選炎亞綸奪最帥、簡嫚書最美。（圖／三立提供）

▲▼ 網友票選炎亞綸奪最帥、簡嫚書最美。（圖／三立提供）

▲簡嫚書少見性感造型大獲網友喜愛。

＃網友票選紅毯最美：簡嫚書，平均9.63分

而剛以《她們創業的那些鳥事》奪下本屆「戲劇女配角獎」的簡嫚書，不僅是本屆金鐘獎最佳女配角，更是廣大網友心中的「紅毯最美」！今晚身穿MS IDEARS鏤空手工刺繡長禮服現身，低胸合身剪裁加上透膚設計，大秀鎖骨、美胸與美背，並配戴mikimoto珍珠頸鍊，增添優雅知性氣息，搭配霸氣紅唇和「龍鬚瀏海」帶出女神氣勢，少見的性感造型辣翻粉絲及網友，難怪獲得網友青睞，以9.63高分險勝小薰（9.52分）和鍾瑶（9.52分），奪下票選第一美！

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金鐘, 金鐘獎, 金鐘56, 第56屆金曲獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 星光大道, 票選, 炎亞綸, 簡嫚書

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