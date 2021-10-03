星・變美／37歲申敏兒「紗布洗臉」洗出少女肌

▲申敏兒清新形象，好感度頗高。（圖／翻攝自IG/illusomina）

記者曾怡嘉／台北報導

韓劇《海岸村恰恰恰》熱播，讓申敏兒人氣再攀高峰，除了劇中的穿搭造型外，她私下的保養也備受網友關注，出道20多年已37歲的她，肌膚緊緻彷彿動齡，《ET FASHION》整理女神日常保養3招，學她這樣做就沒錯！

「紗布洗臉」減少細紋

申敏兒曾在訪問中公開透露洗臉法，洗臉手法絕對要溫和，首先先搓出綿密泡泡後，再用泡泡當作介質，輕輕將臉部髒污和油脂帶走，接著拿去秘密武器「嬰兒紗布」，用柔軟嬰兒紗布帶走臉部水分，避免過度摩擦肌膚，用紗布取代毛巾，減少拉扯，減緩細紋生成。

「仙女餐」維持好狀態

擁有模特兒般的身形，隨著年紀增長飲食方面也下很多功夫，她曾在IG分享減重食譜，像是豌豆和黃瓜，對她而言都很很棒的減重食材，豌豆富含人類無法自行合成的離胺酸，能幫助細胞皮膚黏膜修復，促進膠原蛋白的合成，小黃瓜則是消水腫聖品。

水果連皮一起吃

像許多女星一樣，申敏兒強調每天一定要喝足2000cc以上的水，同時利用補充水果來攝取大量維他命C，柳橙、奇異果等都是好選擇，她更分享洗水果的時候只要徹底洗淨，連皮一起吃，美肌瘦身效果會更好。