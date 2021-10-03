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10月最新百貨五倍券懶人包　最優惠一比就知道

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▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

▲百貨周年慶搭配五倍券，祭出層層回饋，專家表示先找出自己想要買的商品，再確認優惠最方便。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月五倍券發放在即，百貨紛紛釋出五倍券優惠方案，加上進入周年慶等同層層優惠，原來的滿千送百、點數加贈等促銷，強調折扣最大化，新光三越、SOGO、微風、環球購物中心等全台連鎖百貨外，還有各家單店促銷也很有看頭。

消費專家表示，建議先鎖定想買的商品，像是3C、大家電、保養品，再回頭分析各家方案最快，或是依照自己消費習慣，一次全下的大額花費，還是喜歡拆開小額，分開享優惠的方式來找活動，避免眼花撩亂摸不著頭緒。

新光三越 
消費者持實體或數位五倍券，全館單筆消費滿3,000元，送2,000元指定商品抵用金；持實體五倍券全館消費單筆滿5,000元，送500元抵用金、持數位五倍券綁定特定銀行，全館單筆消費滿5,000元送1,000元抵用金。 

SOGO
全台7店使用紙本振興5倍券，今年底前化妝品、百貨男女童服飾、家電、鍋具、寢具單筆滿2,500元，送250元抵用券；超市、餐飲、小吃單筆滿1,000元送100元餐飲抵用券。使用數位振興5倍券從10／8至10／31期間，全館不限業種單筆消費5,000元（發票＋數位標章＋SOGO APP會員ID），送500元抵用券，每位APP會員全台限領1次，全台限量。

環球購物中心
10／7至10／31使用紙本振興券或是刷GMpay單日單筆滿1,000元，即加贈iMall點數30倍，消費滿5,000元，回饋5%刷卡金。

微風廣場
微風廣場旗下6店包括本館、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站使用5,000元振興5倍券，可參加7倍返還活動，用紙本或數位五倍券，可換取微風積點禮遇會員點數60000點，等同6,000元購物金，同時即可兌換加值超過1,000元的「五倍券來店禮」，等於用5,000元得到7,000元。

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

統一時代百貨、高雄夢時代
針對五倍券推出三方案，包括5000元紙本五倍券一次全數換購該百貨抵用券，可換得500元抵用券11張＋100元抵用券5張＋100元滿千抵百券10張；3000元紙本五倍券換購500元商品抵用券6張＋100元抵用券5張＋100元滿千抵百券5張；1000元紙本五倍券500元抵用券2張＋100元抵用券1張＋100元滿千抵百券1張。

台北101購物中心
10／8至明年4／30期間全館單筆滿5,000就送500元抵用券，若使用紙本券消費餐飲、美食街、伴手禮，點數10倍贈。另線上平台Stage 101消費除享有五倍券優惠單筆滿5,000送500元價值購物金點數外，12月底前再加碼100元抵用券，等於買5,000送600元。

三井Outlet（林口、台中港） 
10／8起至10月底止，透過紙本或數位五倍券單筆消費滿2,000元，並至服務台出示APP會員與消費憑據，可兌換250元加碼抵用券，包含100元抵用券2張、50元美食街抵用券1張，回饋率約12.5%。（林口店限量3,000份，台中港店限量2,500份，每位APP會員限領一次）

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

大葉高島屋
搭配周年慶推「333優惠專案」，10／7至10／18消費滿3,000送3,000元回饋抵用券，10／19至10／26期間使用紙本振興券消費滿3,800元，加碼贈400元抵用券。

美麗華百樂園
10／7至10／31期間消費，其中有使用到紙本振興五倍券，消費滿1萬元送plantica花漾多功能證件套，滿2萬元送印花樂餐具組，滿3萬元送plantica花漾流星雨傘，滿5萬元送花漾包四入組。  昇恆昌 配合政府發行五倍券，10／12起推出「放大你的鈔能力」優惠活動，主打5,000元升級到7,000元購物優惠，只要使用五倍券消費5,000元，就可獲得最多2,000元的回饋項目。

ATT e Life
全館當日單筆消費使用振興五倍券，不限消費金額，加碼再贈全館抵用券50元，實體或數位券均可，兌完即止。 

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