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星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

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▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克10／4起再推買一送一。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝星巴克官方粉絲專頁，下同）

記者蔡惠如／綜合報導

光輝10月星巴克優惠也一波波，繼10／1世界咖啡日第二杯半價優惠之後，買一送一活動終於來了，從10／4起連續4天，選對時間到店購買特定飲品，就能享買一送一優惠，看來要好好揪同事一同喝起來，而近期路易莎也公布旗下寄杯優惠，10／4起寄杯五杯可享8折，還有五倍券優惠。IKEA也推10／4一天限定肉桂捲5折優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克在中秋連假祭出疫情後首場買一送一，獲得超大迴響，世界咖啡日小推第二杯半價優惠，就是為了10／4起的Plant Plan蔬食活動鋪路，10／4至10／8一連4天，從早上11點至晚上8點到店購買購任一大杯「含乳系列飲料」，只要加價換成燕麥奶，即可享好友分享優惠一次。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

要注意的是原價及贈送之飲品更換燕麥奶皆需加價收費，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠服務，但有優惠的門市，連車道服務也可使用此買一送一活動。

路易莎咖啡也從10／4起，推出首波「五杯券」寄杯優惠，在10／15前購買5杯寄杯，可享8折優惠，限同品項、規格（含加價調味），且不得跨店兌換，此活動寄杯兌換期限至明年2／28止，第二波振興優惠搭配五倍券開跑，10／8至10／31期間，使用紙本五倍券消費飲品皆享85折。

▲路易莎咖啡,星巴克買一送一,星巴克。（圖／路易莎提供）

▲路易莎推寄杯優惠，日後持五倍券也能打折 。（圖／路易莎提供）

IKEA除了家具之外，超市商品也受到不少民眾支持，近期10月針對旗下肉桂捲商品推出10／4僅一天特價優惠，原價30元，特價15元，直接打對折不囉唆，冷凍肉桂捲也推8折優惠，整袋只要120元。

▲IKEA肉桂捲優惠 。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）▲IKEA肉桂捲優惠 。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA肉桂捲推單天優惠 。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎, 燕麥奶, 五倍券

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