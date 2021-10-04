孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴

▲18歲的最強星二代木村光希（Kōki） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

18歲的最強星二代木村光希（Kōki），頂著父母木村拓哉與工藤靜香光環，時尚資源也相當出眾，日前她受邀看VALENTINO 2022春夏大秀，穿著黑白V字印花斗篷搭配白襯衫亮相，不料卻被發現該套造型撞衫韓星孫藝真，兩人相差21歲撞衫，網友竟一面倒表示：「孫仙贏太多」。

▲木村光希近期看秀換上VALENTINO 黑白V字印花斗篷 。（圖／翻攝自IG）

木村光希近期看秀換上VALENTINO 黑白V字印花斗篷，簡約輪廓搭配上翻領白襯衫與鏤空黑色內襯，多層次造型十分吸睛，順勢運用「下衣失蹤」露出纖細長腿。其實木村光希時常為精品拍攝形象照，年僅18歲能演繹出多變造型，只可惜經常有裝扮過於顯老的情況，紅唇或是濃妝強加之下反而遮蓋了少女光彩。

而她的黑白斗篷裝其實早已被韓星孫藝真穿上，39歲的「孫仙」是品牌新代言人，自然時尚度一流，她以頗具仙氣的長髮造型，穿著多層次卻是不顯臃腫，反而讓若隱若現的美腿更加吸睛，接著手捧Stud Sign新包款擺拍，整體表現力十分驚艷。兩人撞衫畫面曝光後，也掀起不少網友討論，多數表示：「孫仙畫報女王」、「孫藝真完成度太驚艷了」、「光希每次都把自己打扮老了」、「差21歲真的看不出」。

►歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害



►孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓：扇完巴掌了