漫威8位超級英雄身材對比！雷神索爾是第一猛男　美國隊長練出名品胸肌

文／妞新聞

近日《雷神索爾4》殺青，主演的克里斯漢斯沃也曬出「超壯手臂」向粉絲預告新作品的到來，壯碩身材和他剛加入漫威時形成強烈對比！不過除了索爾之外，好幾位飾演超級英雄的演員經歷了「漫威」的洗禮，身材都變得超好，根本是間「猛男健身房」。

「鋼鐵人」小勞勃道尼

超級英雄戲服很多都超貼身，或是需要露出手臂和上半身，「鋼鐵人」小勞勃道尼加入漫威就不胖，但看起來有點單薄，到後來整個手部肌肉都練出來了！

「星爵」克里斯派瑞特

在演出「星爵」之前克里斯派瑞特的身材圓滾滾的，試鏡《星際異攻隊》的時候更被導演嫌太胖，後來持續半年每天健身狂減27公斤才拿到角色，瘦下來之後帥度也提高了，所有胖子都是潛力股呀！

「雷神索爾」克里斯漢斯沃

原本克里斯漢斯沃身材就不差，但接了「雷神索爾」之後又變得更精壯，完全是讓人垂涎的肉體！

而他在拍攝《雷神索爾4》的時候，也一邊準備在新片飾演摔角選手，因此身材又變得更加壯碩，已經是「漫威電影宇宙」第一猛男了！他在《復仇者聯盟4》跟《雷神索爾4》的身材對比差距真的超大！

「美國隊長」克里斯伊凡

擁有「名品胸肌」的克里斯伊凡也是加入「漫威健身房」練成的，原本的他雖然不胖但身材還滿平板的，變身成「超級士兵」後果然不一樣啦！

「鷹眼」傑瑞米雷納

「鷹眼」傑瑞米雷納首次在《雷神索爾》中亮相時已經40歲，不過健身不分年紀，大叔也能練出精實的手臂線條！

「黑豹」查德維克博斯曼

對比圖雖然沒有裸上身，但透過貼身上衣還是能看出黑豹本來身材就不錯，不過經過「漫威健身房」的洗禮之後身材澎了不少，更加吸引人啦！

「蟻人」保羅路德

保羅路德也是原本就不胖，不過加入漫威之後也練出了八塊腹肌，可惜「蟻人」平常都是全身穿著裝備（連臉都遮住了），觀眾們比較沒有機會欣賞！

「浩客」馬克盧法洛

至於最後的浩客呢…身材還是始終如一！不過「浩克」基本上都是用CG不會露出肌肉，應該不用練身材吧！（笑）

【延伸閱讀】

兒子最愛「超人」投奔DC！「雷神索爾」克里斯漢斯沃痛心：幸好我還有另外兩個小孩

漫威《雷神索爾4》片場照曝光！克里斯漢斯沃「背心＋頭帶」運動中，網爆笑：公費減肥

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！