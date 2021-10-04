洗鞋不求人！飛利浦推「洗鞋機」　免送洗一直都白帥

▲飛利浦推出洗鞋機，解決消費者生活上的小痛點。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

運動與輕便穿搭潮流不減，許多人家中一定有一雙以上的運動鞋，既然出門走踏難免會變髒，小塊髒污要送洗覺得麻煩，放著不管也很尷尬，近期飛利浦推出電動洗鞋機，以手持式設計方便攜帶，鞋髒了可以立即處理，或者在家洗鞋DIY也很輕鬆，近期懶人家電還有小米掃拖機器人升級版，強化拖地不動手地板也亮晶晶。

近年在廚房家電獨佔鰲頭的飛利浦，針對越來越多的運動族群，推出以「養鞋」為主打的電動洗鞋機GCA1000，根據品牌調查，消費者洗鞋時最常見的4大痛點，包括擔心清潔不當會傷到鞋子（68%）、不知道最適合的清潔方式（55%）、需花很多力氣清潔（52%）、清潔耗費太多時間（47%），其產品則針對這4大方向解決問題。

該款產品採用手持式設計，以安裝電池方式供電，搭配3種不同性能刷頭，「硬毛刷頭」適用於橡膠、中底或鞋底等較堅硬的材質，「軟毛刷頭」適用於網布、帆布等泛用型的材質，「海綿刷頭」則適用於PVC、皮革、麂皮等較脆弱的材質，每分鐘可提供500轉的清洗力度，內建智慧壓力感測功能，當清洗力道過大時，將自動暫時停止運轉來保護鞋面，售價1,090元。

記者實測運作聲音尚可，有點高頻音但可接受，轉速不會過快，對鞋子不會造成太大負擔，機身有防水在清洗時也很方便，可解決平時穿著造成的鞋面小面積髒汙問題，以往因為洗鞋覺得累跟費時的消費者，可有效減少因為部分髒污送洗次數。

近期懶人家電界除了飛利浦洗鞋機，小米也在台發表最新一代掃拖機器人2與2 pro，強調「加壓拖地」功能，能將以往拖地無法擦起的米粒、寵物口水等抹起，另支援遠端控制，能讓使用者到家前完成清潔，售價7,495元起。

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