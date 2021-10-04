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文姿云小露香肩洩愛的禮物　甜蜜手鍊成出戰幸運物

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▲▼ 文姿云Pandora 。（圖／公關照）

▲文姿云小露香肩，佩戴Pandora靈感源自銀河的星空藍色調串飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

空手道小清新文姿云奪下東京奧運空手道銅牌一戰成名，近期成為時尚圈寵兒，嘗試不同造型出席活動，她為丹麥品牌Pandora拍攝的最新形象照，即小露香肩搭佩星空系列首飾展現女人味，她洋溢笑容透露與品牌的緣分，原來是未婚夫徐瑋駿送過串有地球、護照、飛機墜飾的手鍊，愛的禮物從此成為她出國征戰必戴的幸運物。

▲▼ 文姿云Pandora 。（圖／公關照）

▲文姿云洋溢甜美笑容，示範Pandroa星星造型首飾。

▲▼ 文姿云Pandora 。（圖／公關照）

▲換上西裝外套，文姿云也可以很酷。

文姿云表示每次出國比賽，都會去機場的Pandora店逛逛，沒料到未婚夫竟給她一個大驚喜，送上限定款串飾手鍊，她說：「戴著它，感覺就像擁有全世界。收到這禮物，也有被一個人了解、珍惜的感覺，而這條手鍊，也成為我出國必戴的手鏈。因為有愛的力量相伴，會讓我在場上變得更勇敢。」小倆口的甜蜜藏不住。

▲▼ 文姿云Pandora 。（圖／公關照）▲▼ 文姿云Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora摘星太空人吊飾（左）2,480元，銀河星夢樹吊飾2,480元。

戴上Pandora最新星空系列首飾，有星星、太空人等設計，立刻勾起文姿云上場比賽的戰鬥意志，她說：「為了摘星、追逐夢想，中間需要經過很多努力，讓我很有共鳴！很喜歡在藏在美麗後面的意涵。」閃亮首飾不僅襯托她的女人味，日前她出席英倫品牌ALLSAINTS活動套上皮衣，則酷味十足，她很享受藉由不同的造型，認識更多不同面向的自己。

▲▼ 文姿云Pandora 。（圖／公關照）

▲文姿云近期成為時尚圈常客，受邀出席ALLSAINTS活動。（圖／ALLSAINTS提供）

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關鍵字：

文姿云, Pandora, ALLSAINTS

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