巴黎時裝周／LOEWE超瘋！高跟鞋踩破雞蛋、運動鞋露腳趾　連外套都反穿

▲LOEWE 2022春夏系列，服裝輪廓精彩。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

看完LOEWE在巴黎時裝周發表的2022春夏秀，視覺上滿是過癮，暫且拋開實穿與否，帶著藝術與實驗意味，很有新意，高跟鞋的鞋跟是被踩破的雞蛋、以「露腳」的半透明運動鞋、外套反著穿，還有各種結構上的瘋狂創意，服裝不只是服裝，可以玩得盡興。

▲高跟鞋的鞋跟令人眼睛一亮，隨興、脆弱交織。

▲外套「反穿」，翻新視覺。

LOEWE在秀前先曝光了一系列搶眼高跟鞋，鞋跟從慶生蠟燭、指甲油、玫瑰花到肥皂等等，看似可愛又有趣，其實隨興與脆弱交織，過目就不會忘，也令人開始猜測服裝的模樣，答案終於揭曉，這些具象的小物沒出現在衣服上，創意總監Jonathan Anderson從文藝復興時期畫家Pontormo（蓬托莫）擷取靈感，扭曲、不受重力影響，彷彿自由自在的雕塑。

▲裙裝有各種不同的突起角度，展現結構特色。

▲丹寧以有趣的解構、拼接手法，充滿變化。

▲服裝嵌入大片扭曲的金屬牌。

解構手法與迷離氛圍貫穿著系列，突破了服裝的界線，即便是單色洋裝，也刻意製造出凸起的一角，當幾個模特兒站在一起，彷彿彼此拉扯，很有劇情，長裙從意想不到的位子伸展、大片金屬牌嵌入衣服，連丹寧這種日常生活中天天出現的材質，也透過解構與拼接，變出斗篷般的外套、緞面花苞裙襬，各種強烈的輪廓與剪裁不斷地出現，也不斷有驚喜。

▲肥皂、玫瑰、指甲油成了鞋跟、以可回收的塑料打造的半透明運動鞋。

LOEWE的爆款包向來不少，經典ㄉ以泰迪熊般毛茸茸材質製成，隨手抓就是態度，近期頗夯的Goya變得扁長，許多配件染上淺紫色，淡淡的溫柔中展現個性，鞋履除了大玩鞋跟創意，也有以可分解塑料打造的半透明運動鞋，果然從頭到腳都不無聊，行雲流水地勾勒出2022春夏的新姿態。

▲泰迪熊般毛茸茸的材質製成包款，左為Flamenco。





▲Goya包顏色可愛討喜。

▲2022春夏的包款、配件，相當精彩。

►巴黎時裝周／DIOR爆款搶先看 動物戒指、迷你保齡球包放進必買清單

►巴黎時裝周／Chloé爆款「木頭手拿包」！ 春夏彩色編織、貝殼史上最夢幻

►巴黎時裝周／YSL「手拿包夾褲頭」引領風潮 背後繆思女神大有來頭