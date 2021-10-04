巴黎時裝周／辛普森家庭惡搞BALENCIAGA ！春夏挑戰最日常紅毯造型

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA （巴黎世家）夏季 22 系列成為時裝周超強亮點，除了以走紅毯方式呈現全新系列，還曝光了與辛普森家庭（The Simpsons）的合作內容，在短片中，辛普森前往巴黎走秀與現實呼應。

▲從極度修身剪裁到不對稱廓形剪裁應有盡有，並延續永續時尚主軸。（圖／品牌提供）



BALENCIAGA （巴黎世家）夏季 22 系列圍繞「RED CARPET 紅毯」展開，大秀呈現方式以紅毯取代伸展台，模特兒穿著新季服裝定點擺拍。本季大部分的黑色系為單品注入實穿風格，巨大廓形的西裝外套、閃片碎花鏤空洋裝，從極度修身剪裁到不對稱廓形剪裁應有盡有，並延續永續時尚主軸。

▲Triplet 系列包款，是對經典鏈條手包的創新詮釋 。（圖／品牌提供）

本季包款更換上了嶄新輪廓，經典沙漏包「上窄下寬」流線繼續，但採用了較為扁平順滑的解構；模特兒還拎著Triplet 系列包款，是對經典鏈條手包的創新詮釋，內設有三個獨立的隔層很方便置物。最後再續與 Crocs 品牌的合作，全新鞋款 Hard Crocs，鞋台用金屬加固而成，令柔軟的 clog 鞋款搖身一變，展現賽博哥特式(Cyber Goth)美學。

▲《The Simpsons I Balenciaga》搶先揭幕10月12日與辛普森家庭(The Simpsons) 的合作 。（圖／品牌提供）

紅毯秀還只是暖身，品牌還一併曝光短片《The Simpsons I Balenciaga》，搶先揭幕10月12日與辛普森家庭(The Simpsons) 的合作。動畫中荷馬（Homer）為送給老婆美枝（Marge）生日禮物，與品牌創意總監Demna Gvasalia完成了巴黎時尚大秀體驗，搞笑的是動畫中的服飾、人物都與現實呼應，小賈斯汀與安娜溫圖等秀場常客都被神還原，影片在平台上發佈短短2天就已經突破80萬次觀看次數。