fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／辛普森家庭惡搞BALENCIAGA ！春夏挑戰最日常紅毯造型

>

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA （巴黎世家）夏季 22 系列成為時裝周超強亮點，除了以走紅毯方式呈現全新系列，還曝光了與辛普森家庭（The Simpsons）的合作內容，在短片中，辛普森前往巴黎走秀與現實呼應。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲從極度修身剪裁到不對稱廓形剪裁應有盡有，並延續永續時尚主軸。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA （巴黎世家）夏季 22 系列圍繞「RED CARPET 紅毯」展開，大秀呈現方式以紅毯取代伸展台，模特兒穿著新季服裝定點擺拍。本季大部分的黑色系為單品注入實穿風格，巨大廓形的西裝外套、閃片碎花鏤空洋裝，從極度修身剪裁到不對稱廓形剪裁應有盡有，並延續永續時尚主軸。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Triplet 系列包款，是對經典鏈條手包的創新詮釋 。（圖／品牌提供）

本季包款更換上了嶄新輪廓，經典沙漏包「上窄下寬」流線繼續，但採用了較為扁平順滑的解構；模特兒還拎著Triplet 系列包款，是對經典鏈條手包的創新詮釋，內設有三個獨立的隔層很方便置物。最後再續與 Crocs 品牌的合作，全新鞋款 Hard Crocs，鞋台用金屬加固而成，令柔軟的 clog 鞋款搖身一變，展現賽博哥特式(Cyber Goth)美學。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲《The Simpsons I Balenciaga》搶先揭幕10月12日與辛普森家庭(The Simpsons) 的合作 。（圖／品牌提供）

紅毯秀還只是暖身，品牌還一併曝光短片《The Simpsons I Balenciaga》，搶先揭幕10月12日與辛普森家庭(The Simpsons) 的合作。動畫中荷馬（Homer）為送給老婆美枝（Marge）生日禮物，與品牌創意總監Demna Gvasalia完成了巴黎時尚大秀體驗，搞笑的是動畫中的服飾、人物都與現實呼應，小賈斯汀與安娜溫圖等秀場常客都被神還原，影片在平台上發佈短短2天就已經突破80萬次觀看次數。

關鍵字：

巴黎時裝周, 巴黎世家, Balenciaga, 辛普森家庭, The Simpsons

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

12部「神仙選角」陸劇！《榮耀》楊洋、《琉璃》男主角像從書中走出來

12部「神仙選角」陸劇！《榮耀》楊洋、《琉璃》男主角像從書中走出來

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝，越喝越累是警訊 COACH低至2.8折！2850元買到時尚手拿包超划算 SAMSUNG高CP值手機下殺4990元　超廣角＋景深鏡頭隨手拍都是美照 《鬼滅之刃》第二季播出時間公開、「無線列車」竟有新劇情！先複習金句 2021超流行「鮑伯頭」髮型範本　內彎乖巧可愛、外翹帥氣俐落 孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴 金鐘・紅毯／「5帥」炎亞綸、鄭元暢被「年輕男星」打敗　薛仕凌進榜！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面