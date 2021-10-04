《魷魚遊戲》邋遢主角變「帥大叔」　登雜誌「秀胸肌」熟男魅力爆表

記者王則絲／台北報導

Netflix驚悚韓劇《魷魚遊戲》現在是全球最熱門的影視話題之一，連帶主演群們也受到高度關注，除了劇中飾演姜曉的「鄭浩妍」人氣大暴漲之外，飾演男主角成奇勳的「李政宰」也瘋狂吸粉，近日李政宰拍攝韓版《GQ》雜誌畫報釋出，一甩劇中邋遢流浪漢的形象，換上時髦服裝變身「帥大叔」，還小秀胸肌輪廓，熟男魅力爆表！

▲李政宰飾演角色「成奇勳」。（圖／翻攝自IG）



李政宰於韓國是相當資深的大咖男演員，知名作品包括《與神同行》、《驚天大逆轉》、《觸不到的戀人》⋯⋯26歲時憑藉《日出城市》獲得青龍獎影帝，如今出演《魷魚遊戲》使他再登演藝事業顛峰，更讓他於出道28年以來首度開設了IG，令粉絲們又驚又喜，立馬追蹤起來。

李政宰在《魷魚遊戲》中飾演人生失敗、欠一屁股債的啃老米蟲，長髮蓄鬍的造型超頹廢邋遢，到戲劇尾聲時的流浪漢模樣更是完全掩蓋住他的顏值，幾乎讓人忘了他年輕時可是滿身肌肉的帥氣男星。

現年48歲的李政宰雖然臉上多了幾條皺紋，但是顏值健在，近日他獲邀拍攝時尚雜誌，穿上時裝瞬間與劇中判若兩人，先是以純白雕花西裝造型出鏡，凸顯出他高挑的身形，接著換上黑西裝、抓起額前瀏海，望向鏡頭電翻一票粉絲，最後李政宰更成功駕馭一套粉色襯衫，加碼秀出胸肌輪廓，瞇眼笑容又顯得可愛，盡展「帥大叔」的熟男魅力。

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