巨星超愛的Tiffany傳奇設計師招牌作襲台　海葵胸針點出奇思妙想

▲1968年伊麗莎白泰勒佩戴Jean Schlumberger所設計的Fleur de Mer藍寶鑽石胸針。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1956年加入Tiffany & Co.團隊的法國籍珠寶設計師Jean Schlumberger，擅長將他對大自然的奇思妙想化為生動珠寶，他創作的石上鳥、金箔琺瑯手鐲、大克拉彩色寶石戒都是珠寶史的代表傑作，至今仍深受收藏家喜愛，品牌將於13日再次引進上百件高級珠寶與他的經典之作，搶先曝光為靈感來自海洋的Sea Anemone海葵造型胸針，洩露他對彩色寶石的偏好。

▲Tiffany傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的設計深受收藏家喜愛。





▲大陸女星童瑤佩戴Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列蝴蝶造型海水藍寶石與鑽石項鍊。

Jean Schlumberger從不拘泥於動植物的既定形象，轉化成屬於自己語言與雕塑感強烈的瑰麗珠寶，包括傳奇女星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）都是他的擁護者。Tiffany從他留下的手稿、作品再復刻，將於下周來台亮相的設計包括鑲嵌藍寶石、沙弗萊石及鑽石的Sea Anemone海葵造型胸針、鑲有一對南洋珠與美鑽的Cascade葉形胸針等。

▲Tiffany將在台展出Schlumberger高級珠寶系列Sea Anemone 胸針，鑲有逾26克拉橢圓形及圓形藍寶石、逾17克拉沙弗萊石及鑽石。





▲Tiffany Schlumberger高級珠寶系列鑲嵌一對南洋珠與鑽石的Cascade鉑金及 18K金胸針。





▲Tiffany Schlumberger高級珠寶系列Thistle Bud鑽石耳環。

當代珠寶圈也有不少設計師備受矚目，例如不斷挑戰新技術創造驚喜的Boucheron創意總監Claire Choisne、建築線條強烈的LV（Louis Vuitton，路易威登）鐘錶珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof等，Francesca Amfitheatrof向創辦人路易威登先生200歲誕辰致敬的Bravery系列高級珠寶，巧妙將其精彩一生濃縮於設計中。正於台灣展出。

▲LV Bravery系列La Constellation d'Hercule項鍊，27,550,000元。（圖／LV提供）



►隋棠慘被幼兒扯耳環拉長耳垂 椎心痛還是愛LV耳環

►金鐘･時尚／小薰戴全場最貴珠寶沒被看見 慘被炎亞綸搶風頭

