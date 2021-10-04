別要求自己「很厲害」！5個方法教你停止內耗、找到快樂

▲快樂就從「別為難自己」做起。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

現代人生活忙碌緊繃，總把自己放在最後一位，要知道人生苦短，找到平衡狀態的方法很重要，對自己多點寬容，幸福感就會提升，設定自己能力所及的目標，5招教你停止內耗，找到快樂。

#不要比較

有時候滑社群軟體，看見大家光鮮亮麗生活，想到自己難免悲從中來，要知道大家都習慣把好的一面拿出來，千萬不要較真，產生比較的焦慮。

#別要求自己很厲害

好勝的人總是容易失望，當自己總是在心裡樹立高標，又達不到的時候，難免會氣餒，其實比起成為厲害的人，做一個讓自己喜歡的人，才會更快樂。

#學會安慰自己

每個人都會有脆弱的時候，這時候記得像你安慰別人那樣安慰自己，接受自己的壞情緒，甚至是偶爾邪惡的小念頭，這世上沒人會永遠正能量，你可以保持脆弱，但是選擇快樂。

#記下你的感受

當心裡感到難受的時候，把心裡不安、負面的想法寫出來，藉由書寫過程中，進而明白內心的恐懼，又要怎樣才能讓心理安定，你必須要了解自己，才能善待自己。

#偶爾任性一回

工作很累、情緒到達臨界點時，記得好好放鬆去大吃一點，或是回家大睡一覺，不要總是高標對待自己，偶爾任性一下，做些讓自己真心快樂的事情。

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