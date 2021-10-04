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巴黎時裝周／VALENTINO爆款「單顆鉚釘包」！超接地氣花卉裝活起來

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▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2022春夏Rendez-Vous系列時裝秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

Valentino 2022春夏Rendez-Vous系列時裝秀，把時裝秀的舞台從會場延伸至街上，傳遞創意總監Pierpaolo Piccioli認為「美是日常必需品」的含義，本季色彩更被發揮至極，通過鏤空、印花效果完成美的盛宴；鉚釘包更出現「單顆」形式，僅有一顆就完美品牌靈魂。

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲創意總監Pierpaolo Piccioli來到巴黎街頭的聖殿市場發表，以刺繡花朵洋裝揭開序幕。（圖／品牌提供）

時裝唯有穿在身上、走到街上，才真正活起來，創意總監Pierpaolo Piccioli來到巴黎街頭的聖殿市場 （Carreau du Temple）發表2022春夏Rendez-Vous系列，第一套刺繡花朵洋裝，就是以「Valentino Archive」的名字穿越時空，將曾由美國女演員Marisa Berenson穿上的白色連身裙重新改革。

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲實穿的西裝外套單品，遇上豐富層次與鮮明色彩。（圖／品牌提供）

實穿的西裝外套單品，遇上豐富層次與鮮明色彩，像是亮綠色遇上暗紫色，亮粉色遇上棗紅色，通過流線輪廓演繹，都像是調色盤般玩轉生活。象徵高訂時裝的塔夫綢經過洗水和捶打後，被裁成外套、風衣、寬鬆裇衫和百慕達短褲，被賦予多種搭配方式，在飄逸中傳遞品牌審美。

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲單顆鉚釘包超可愛。（圖／品牌提供）

當然耐看的花卉印花也是重點，透視的裙裝有花瓣綻放於腰間；刺繡元素由晚裝過渡至外衣上，也是接地氣的表現。本季手袋設計相當簡約，讓鉚釘包的粉絲有了全新選擇，方包輪廓下以一顆特大的鉚釘將袋蓋牢牢扣緊，一顆鉚釘就已經完美了所有。另也有Valentino Garavani Roman Stud平底涼鞋或新版蛇皮涼鞋，鉚釘纏繞腿部線條，美得絲毫不費力。

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 2022 全新女裝系列。（圖／品牌提供）

Paul Smith 2022 全新女裝系列靈感透過光線與空間的感知以及對於大自然世界的連繫，從色彩上就已經感受到了風光明媚的氛圍，女裝系列根植於大地色彩，並運用亮紅與酸黃色巧妙穿插，舒適中帶有運動風格，寬鬆與緊身剪裁相呼應。

活潑的「向日葵印花」出現在俐落翻領襯衫上，品牌耐看的條紋設計則從傳統麥金托什大口袋的裝飾細節、 合身夾克衣領上的編織設計到滿版彩條長洋裝，都能體現百看不膩的效果。

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關鍵字：

巴黎時裝周, VALENTINO, Rendez-Vous, 春夏

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