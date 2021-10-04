徐玄「下半身透視」逆天神腿全露　化身「女王」被SJ成員圍繞

記者王則絲／台北報導

一年一度「2021 THE FACT MUSIC AWARDS」（TMA）頒獎典禮2日晚間於韓國仁川舉行，本屆連續第四年由「少女時代忙內（老么）」徐玄，以及申東燁、BOOM擔任主持人，徐玄當天共換了兩套服裝，她一襲純白禮服在後台與Super Junior成員們合照的畫面，宛如女王一般眾星拱月；另一套黑色禮服則是走性感黑天鵝路線，下半身透視秀逆天神腿，美貌登巔峰。

連續多次擔綱主持棒的徐玄，主持功力很穩、備受讚譽，且造型更是一年比一年美，這次TMA典禮上，徐玄先是以SARI ELYANI鏤空純白禮服登場，修身的禮服直落而下，讓她本就高挑的身形更顯纖細修長，加上肩膀的墊肩設計，溫柔卻不失氣場。

▲Super Junior成員們圍繞著徐玄合照。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）



徐玄亦在IG上分享了這套造型的後台照，只見Super Junior成員們恰巧也穿著白色主題服裝亮相，徐玄坐在正中間，後方圍繞著Super Junior成員的畫面，宛如女王一般被眾星拱月，也展現他們私下的好感情，粉絲們看了也都開心表示：「徐玄太漂亮了！」、「是Super Generation」、「忙內公主和七個王子哥哥的故事。」

▲徐玄於典禮的第二套造型走的是性感黑天鵝路線。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）



接著典禮上徐玄還換了另一套造型，她穿上VALENTINO 2021秋冬的黑色透紗禮服，從氣質童話風一秒改為性感黑天鵝路線，服裝透視薄紗的材質，讓徐玄一雙逆天神腿全都一覽無遺，飄逸的模樣既華麗又火辣，網友狂讚：「轉起來像個魔力小仙子」、「我們忙內身材實在太完美」、「招牌大長腿營業」、「你穿這套裙子超漂亮！」

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